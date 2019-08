Po auguste 68 významný architekt emigroval. Bol to koniec, komentoval príchod Rusov

Neter Jána Gabrínyho: Listy z USA chodili otvorené.

21. aug 2019 o 0:00 Katarína Gécziová

Architekt Ján Gustáv Gabríny nie je bežne laickej verejnosti známy. Vtlačil pritom svoju profesijnú pečať mnohým miestam v Košiciach. Kto by dnes nepoznal košický amfiteáter či lokalitu sochy maratónca? Naprojektoval viac ako 5 100 bytových jednotiek vrátane jaslí, škôl, škôlok, nákupných stredísk či reštaurácií. V auguste '68, keď sa v Československu začala okupácia, bol námestníkom hlavného architekta mesta Košice. Napriek tejto pozícii zažil také silné politické tlaky, ktoré vyústili až do jeho emigrácie do USA. Jeho neter Kristína Mihoková je hrdá na to, že tak urobil. Jej rodina však preto bola dlho pod drobnohľadom režimu. V rozhovore pre Korzár spomína, ako im listy z USA vždy chodili otvorené, opečiatkované...

Ako si spomínate na svojho strýka?

- Bol pre mňa vzorom chlapa. Bol úspešný a pritom ľudský, a bol veľmi šikovný odborník, medzi ľuďmi obľúbený napriek tomu, že nebol v strane. V detstve sme boli skoro každý víkend spolu, pretože jeho mama u nás bývala. Keď sme k nim chodili na návštevu, tak zakaždým sedel za stolom a niečo navrhoval. Oni emigrovali, keď som mala 16 rokov a naše rodinné väzby sa prerušili. Zrazu boli preč, ich byt zapečatený! Veľmi nám chýbali... Ja som potom mala náhradného uja Jana, jeho kamaráta Mathého (Ján Mathé – sochár, pozn. red.). Ujo Jano bol pre mňa najbližším mužom okrem môjho otca a brata.

Čo sa dialo v auguste '68 vo vašej rodine?

- Žili sme v nadšení a nádeji a všetko sa zrazu rúcalo. Brat Peter ohrozený pre vysokoškolské aktivity, ten strach ho držal v šachu ďalších 20 rokov. My so sestrou sme boli ešte len na strednej, ale napríklad strýko bol na útvare hlavného architekta spolu s pánom architektom Grečom. Greč bol strýkov kamarát a strýko ho nechcel odpísať a očierniť tak, ako to od neho žiadali. A podobné boli dôvody, prečo odišiel. Že ich nútili odpisovať ľudí, ktorí sa im nepáčili.

Kto boli tí oni?

- Komunisti, strana, vtedy strana do všetkého rozprávala a keď chcela niekoho odpísať, tak nútila ľudí okolo, aby na nich nakydali a toto strýko neznášal. A keď v auguste prišli Rusi, tak sme to vnímali, že je to koniec, už nebudeme mať ani toľko slobody, ako sme mali doteraz.

Keď prišli Rusi v auguste '68, čo sa dialo?