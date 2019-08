Košice pripravujú klimatickú mapu za 300-tisíc eur. Zisťujú pocity ľudí

Odborníci očakávajú horúčavy, intenzívne búrky a obdobie sucha.

25. aug 2019 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Na konci júna spustil magistrát v spolupráci s Karpatským rozvojovým inštitútom (KRI) klimatické pocitové mapovanie verejných priestorov v meste.

Cieľom je spoznať skúsenosti a pocity obyvateľov mesta počas extrémnych horúčav, sucha a prívalových dažďov, ako aj s kvalitou ovzdušia.

Alena Kozlayová z KRI priznáva, že proces klimatického pocitového mapovania sa zatiaľ stretol s pomerne slabou odozvou.

„Za mesiac od spustenia klimatickej pocitovej mapy pre Košice sme zaznamenali zatiaľ len 92 respondentov, ktorí do mapy vniesli 732 poznatkov a pocitov. Nemyslíme si, že by to bolo spôsobené nezáujmom Košičanov, ale skôr tým, že sme mapovanie spustili na konci školského roka a bežia nám prázdniny. Aj preto sme priebeh mapovania nastavili až do konca septembra. A okrem online mapovania by sme ho radi podporili aj zberom dát priamo v teréne.“

Napríklad v Žiline, kde beží obdobné mapovanie je respondentov 326 a podnetov 3200, čo už sú podľa autorov formátu relevantné počty pre takýto typ prieskumu a jeho ďalšie spracovanie a vyhodnotenie.

Kde je sucho, kde sa valí voda...

Už začiatkom augusta prebehlo pilotné pocitové mapovanie v menšej komunite a pribudnúť by mali ďalšie aktivity zamerané priamo na jednotlivé mestské časti.

Na ktoré konkrétne podnety sa Košičania doteraz sťažujú, bude známe až po ukončení mapovania, čiastkovo ich neanalyzujú.

„Analýza zozbieraných dát nastane až po skončení klimatického pocitového mapovania. Platí však, že čím viac respondentov sa do mapovania zapojí a čím viac poznatkov sa nám podarí získať, tým budú výsledky relevantnejšie pre ďalšie porovnávanie a výskum,“ vysvetľuje Kozlayová.

Mapovanie prebieha do 30. 9. 2019.

„Zaujímajú nás miesta, kde sa počas horúčav cítite príjemne a nepríjemne; lokality, kde sa prejavujú dôsledky sucha; miesta, kadiaľ sa valí, kde sa zdržiava zrážková voda pri prívalových zrážkach; a tiež, kde pociťujete zhoršenú kvalitu ovzdušia. Teda všetko extréme javy, ktoré žiaľ zažívame už takmer každodenne, a s ktorými sme sa stretli aj v priebehu tohto leta.“

Spolupracujú aj s odborníkmi

Prioritné oblasti pocitového mapovania boli definované v spolupráci s odborníkmi.

Vychádzalo sa z vypracovaného klimatologického posúdenia, ktoré pre mesto Košice spracovali klimatológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu.

Podľa klimatológov sú to práve extrémnejšie a častejšie vlny horúčav, intenzívne búrky a lejaky, avšak na druhej strane aj predlžujúce sa obdobia sucha, ktoré už postihujú a budú aj v budúcnosti viac trápiť Košice.