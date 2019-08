Motokárovú dráhu na košickom Jazere zdemolovali buldozérom

Dvojročnú prácu majiteľov zlikvidovali páchatelia za dvadsať minút.

21. aug 2019 o 18:10 Kristián Sabo

Takto prišiel do motokárovej arény ráno bager. (Zdroj: krs)

KOŠICE. Dvojica mužov s buldozérom s bagrovou lyžicou úplne rozbila motokárovú dráhu na košickom sídlisku Nad jazerom.

Na dráhu na ulici Napájadlá vtrhli páchatelia v stredu skoro ráno. Ešte skôr, než otvorili okolité prevádzky a začali do nich prichádzať ľudia.

Majitelia motokárovej dráhy ani len netušili, čo ich ráno nepríjemne prekvapí.

Zazvonil však telefón so zlou správou.

Oznámil im to kamarát

„Ráno nám zavolal kamarát, že máme zdevastovanú celú halu. Okamžite sme sadli do auta a jeho tvrdenie sa potvrdilo. Keď som to zbadala, bol to desivý pocit. Hala je zničená, pozreli sme si kamerový záznam. O 5.20 hodine sem nabehli dvaja muži s bagrom a všetko porozbíjali. Zničili motokáry, štvorkolky, dráhu, bránu, prístrešok, altánok,“ posťažovala sa spolumajiteľka motokárovej dráhy.