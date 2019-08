Projekt mrakodrapu vedľa Kalvárie rozhádal Košičanov

Časť v ňom vidí možnosť rozvoja, kritici sa obávajú zhoršenia dopravy.

22. aug 2019 o 0:00 Michal Lendel

Do areálu tlačiarní prišli desiatky obyvateľov Severu ale i Starého mesta, na ktorých hranici by mal nový komplex stáť.(Zdroj: Michal Lendel)

KOŠICE. V areáli Východoslovenských tlačiarní (VST) prebehlo v utorok podvečer zhromaždenie, na ktorom verejnosti predstavili zámer investora zbúrať tamojšie priemyselné stavby i administratívnu budovu a namiesto nich postaviť byty, priestory pre obchody, služby a 18-podlažný administratívny objekt.



Rozsiahly projekt plánuje medzi Watsonovou ulicou a Starou spišskou cestou, v blízkosti Kalvárie a amfiteátra, stavať Prvá slovenská investičná skupina, ktorá je stopercentným akcionárom VST.

Na to, aby mohol investor o tomto zámere vôbec uvažovať, musí mestský parlament odsúhlasiť zmenu územného plánu mesta zo súčasnej funkcie priemyselnej zóny na polyfunkciu, bývanie a občiansku vybavenosť.

Na júnovom rokovaní mestského zastupiteľstva odobrili poslanci začatie procesu zabezpečenia týchto zmien.

Na jednom z nasledujúcich rokovaní budú poslanci rozhodovať o ich prijatí.

Obyvatelia sa prešli po spustnutom areáli

Utorkové zhromaždenie, ktorého témou bola zmena priemyselnej na polyfunkčnú zónu, zorganizovala MČ Sever.

Pred administratívnou budovou VST sa okrem zástupcov magistrátu, MČ, ale aj investora a tiež spracovateľov projektu zhromaždilo okolo 70 obyvateľov Severu, ale i Starého Mesta.

Počas krátkej exkurzie areálom, z ktorého funguje už iba časť, predstavil účastníkom jeden zo zamestnancov tlačiarní, čo sa v ňom v súčasnosti nachádza.

Zhromaždenie sa pristavilo aj pri jednej z budov, ktorej chýbala časť bočnej konštrukcie.

Ukazujúc na dieru v stene vysvetlil zamestnanec, že časom jedna z budov zvetrala a preto došlo k jej čiastočnému zrúteniu.

„Pre bezpečnosť musela byť potom odstránená,“ vysvetlil.

Po pár minútach sa ľudia presunuli do jednej z prázdnych hál, kde sa pokračovalo v prezentácii projektu i diskusii.

Investor sa rozhodol pre bývanie s vybavenosťou

Pred obyvateľov sa ako prvý postavil zástupca investora Juraj Vajda.

„Zariadenie tejto priemyselnej zóny je z veľkej časti po svojej životnosti. Náklady na prevádzku sú príliš veľké, takže táto tlačiareň nemá význam, a teda ani budúcnosť. Na základe toho sme najprv uvažovali, že tento priestor využijeme na priemyselnú výrobu. Na to by nám nebolo treba žiadne extra povolenia, pretože sa nachádzame v priemyselnej zóne. Neskôr prichádzalo do úvahy vybudovať tu logistické centrum. Priestor má výbornú polohu. Zamietli sme to z dôvodu, že sme nechceli zhoršiť kvalitu života tunajších ľudí prašnosťou a hlukom. Stovky nákladných áut počas dňa aj noci by boli tiež veľkým problémom pre dopravu na Festivalovom námestí,“ povedal na úvod.

„Rozmýšľali sme ďalej a napadlo nám vybudovať tu byty, škôlku, obchodné priestory, miesto pre administratívu, podzemné garáže i verejnú zeleň, ktorá má zaberať 40 percent plochy areálu,“ doplnil Vajda.

Pripomenul, že so zmenou v územnom pláne nepochodili vlani, keď súčasťou projektu bol i 24-podlažný mrakodrap, ktorý by bol po dokončení najvyššou budovou v Košiciach.

„Dostali sme dve podmienky. Hlavná administratívna budova môže mať najviac 18 nadzemných podlaží a projekt musí byť verejne prediskutovaný s dotknutými obyvateľmi. To sme splnili. Chcem pripomenúť, že projekt je stále iba návrhom, ktorý bude pripomienkovaný Útvarom hlavného architekta (ÚHA),“ uviedol.

Na stretnutí bol aj poverený šéf ÚHA Martin Jerguš, ktorý upozornil, že zámerom sa na útvare zaoberajú 5 rokov.

„Z môjho pohľadu územného plánovača sa viem postaviť za to, že tento projekt vylepšuje dnešný stav a nespôsobuje vážne negatívne vplyvy na svoje okolie. V súčasnosti je možné označiť areál ako brownfield, ktorý by nahradila nová obytno-obchodná štvrť s administratívou,“ povedal Jerguš.

Pripomenul, že prezentovaný projekt je však stále len jednou z možností, ako by sa mohol areál vyvíjať v budúcnosti.

Projekt niektorých susedov rozdelil

Po úvodnej prezentácii vzplanuli emócie v nasledujúcej diskusii.

Tá rozdelila obyvateľov do dvoch názorových táborov. Časť obyvateľov vnímala projekt negatívne, časť ho naopak vítala.

Miestami napätú atmosféru vytvárali aj názorové strety medzi susedmi mimo diskusie.

Vášne vzbudili fotografie, ktoré zobrazovali prostredie Festivalového námestia po výstavbe.

Niektorí z diskutérov opísali projekt ako prehnaný až megalomanský, pričom väčšine z kritikov sa nepozdáva hlavne výška 18-podlažnej veže, ale aj ďalších budov.

„Je to nevkusné. Ako päsť na oko,“ zhodnotila obyvateľka plánovanú výstavbu.

Podľa kritikov úplne zanikne pohľad na košickú Kalváriu.

Naopak, architekti oponovali, že umiestnenie budov zohľadňovalo to, aby Kalváriu bolo vidno aj po dostavbe.

„Nechcel by som debatu zjednodušiť na to, či výšková budova áno alebo nie. Mierka Festivalového námestia je taká veľká, že výšku 18 podlaží administratívnej budovy to znesie,“ uviedol Jerguš.

Autori projektu tiež zdôrazňovali, že administratívna veža je umiestnená v najnižšom bode námestia, preto bude vyššia len o 4 až 5 poschodí ako oproti stojace paneláky na Štítovej a Tatranskej.

Očakávajú zhoršenie dopravnej situácie

Niektorí z diskutujúcich smerovali svoje obavy aj k doprave.

„Bude tu viac ako 400 nových bytov. K tomu treba pripočítať ľudí pracujúcich v administratíve a obchodoch, ktoré tu majú vzniknúť. Už aj bez toho je prejazd týmto dopravným uzlom veľmi zlý. Časté sú tu nehody. Len za posledných niekoľko dní skončili pri odbočke na Starú spišskú dve autá na streche,“ upozornil obyvateľ tejto ulice.

„Doprave sa budeme samostatne venovať v ďalších fázach. Čiastočne sme už pripravili niekoľko dopravných štúdií na prestavbu celého Festivalového námestia. Momentálne sa rozhodujeme, do akej miery do tohto námestia zasahovať. V tejto chvíli vieme, že sa chceme sústrediť na vylepšenie dostupnosti MHD. Chceme, aby mohli ľudia komfortne prestúpiť z električiek na autobusy. Ukazuje sa, že aj keby sa nám podarilo úplne spriechodniť dopravu na tomto námestí, okamžite sa nám zapchajú križovatky pri novej nemocnici a na Boženy Nemcovej. Takže pracujeme na komplexnejšom riešení,“ povedal zastupujúci šéfarchitekt mesta.

Podľa autorov projektu problémy v doprave bude čiastočne riešiť nové napojenie medzi existujúcimi cestami na Watsonovej a Sládkovičovej.

Na margo dopravy uviedol Vajda, že mestu ponúkol investor dva návrhy ako riešiť dopravu na Festivalovom námestí vzhľadom na ich projekt.

„Mesto ich nezamietlo, ale ani neprijalo, pretože si robí vlastnú štúdiu, ktorá chce riešiť dopravu v tejto časti Košíc komplexnejšie. O riešení teda musí rozhodnúť mesto. My sa k tomu chceme pridať, preto sme prisľúbili, že dáme mestu štvrť milióna na dopravné opatrenia,“ reagoval zástupca investora.

Obyvateľka: Žijeme tu horšie ako na dedine

Naopak diskusie sa zúčastnili aj obyvatelia, ktorí odstránenie priemyselnej zóny a ohlásenie výstavby vítajú.

Tí hovorili o tom, ako sa postupne rozvíjajú ostatné časti mesta, no ich lokality sa žiadne zmeny doteraz nedotkli.

„Žijeme v širšom centre mesta, ale vybavenosť máme horšiu ako na dedine. Nemáme tu ani len jeden obchod, kde by bolo možné kúpiť si základné potraviny. Ľudia tu hovoria, že čakajú so svojimi autami v kolónach, no mohli by si uvedomiť, že mnoho z nich by v tých autách vôbec sedieť nemuselo, ak by mali obchody a služby v pešej dostupnosti,“ myslí si Košičanka, bývajúca na Sládkovičovej.

Tá si myslí, že väčšina ľudí vníma celé Festivalové námestie iba ako dopravný uzol.

„Dnes tade ľudia prejdú autom a sú radi, ak ich nič nezdrží. Námestie má ale slúžiť aj na to, aby sa ľudia zastavili a mohli tu stráviť voľný čas,“ myslí si obyvateľka.

Za výstavbu sa rozbehla aj petícia, ktorú počas zhromaždenia odovzdala starostovi Severu Františkovi Ténaiovi (nezávislý) jedna z obyvateliek tejto MČ. Podpísalo ju 131 ľudí.

Starosta je za zmenu

Starosta Ténai vítal po zhromaždení hojnú účasť obyvateľov na stretnutí.

„Som rád, že ľudia prejavili záujem. Naším cieľom bolo informovať obyvateľov, aby sa vedeli lepšie rozhodovať. Čím viac ľudí bude mať správne informácie, tým menej fám a dezinformácií bude vznikať,“ povedal Ténai.

Ten nevnímal dianie počas stretnutia ako prehnane vyhrotené.

„Vnímal som to ako otvorenú diskusiu. Každý človek má nejaký názor. Ja osobne budem rád, ak nebudeme mať priemyselnú zónu v širšom centre mesta. Zmenou sa podľa môjho názoru zlepší dostupnosť pre našich obyvateľov a zvýši sa i atraktivita celej lokality.“

Starosta tiež upozornil, že ak k zmene nedôjde, môže nastať situácia, že vlastník areál zatvorí a stane sa z neho skutočná ruina, ktorá bude slúžiť nakoniec iba bezdomovcom.

Prvá slovenská investičná skupina je majoritným akcionárom spoločnosti Petit Press, vydavateľa denníka Korzár.