Africký mor ošípaných je už aj na hranici okresu Košice-okolie

Matečná: Atakuje nás Maďarsko.

22. aug 2019 o 12:41 SITA

NITRA, KOŠICE. Africký mor ošípaných (AMO) sa po okrese Trebišov pomaly blíži aj k druhému okresu v Košickom kraji, a to Košice-okolie.

Informovala o tom vo štvrtok pri otvorení výstavy Agrokomplex v Nitre ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná (SNS).

Zároveň dodala, že agrorezort intenzívne hľadá v rozpočte finančné prostriedky na zabránenie ďalšieho šírenia nákazy.



„Snažili sme sa urobiť všetko pre to, aby sme udržali AMO v rámci jedného okresu v Trebišove. Žiaľ, pribudol nám prípad v tesnej blízkosti okresu Košice-okolie (500 metrov - pozn. red.). Bude to stáť veľa peňazí a bude nás to bolieť, ale budeme hľadať zdroje, aby sme AMO udržali v rámci Košického kraja. Bude to veľmi ťažké, lebo AMO sa prenáša veľmi rýchlo a rôznymi spôsobmi. AMO sme držali mimo SR aj napriek tomu, že v okolitých krajinách sa vyskytli prípady už pred štyrmi rokmi. Teraz to prišlo aj k nám,“ uviedla Gabriela Matečná.

Súbor opatrení na zabránenie šírenia nákazy je podľa ministerky pôdohospodárstva naďalej veľmi veľký.

„Snáď sa nám AMO podarí udržať aspoň v Košickom kraji, ale atakuje nás v danom regióne mnohými prípadmi na hranici Maďarsko. Na likvidáciu AMO hľadáme zdroje, pretože vlastné, ktoré sme mali vyčlenené na AMO, sme už vyčerpali. V stredu som predniesla na vláde požiadavku na finančnú pomoc na likvidáciu AMO od ministra financií a prostriedky budeme v rozpočte spoločne hľadať. Krízová situácia si vyžaduje krízové riešenia,“ povedala vo štvrtok Matečná.

Fakty Africký mor ošípaných je vysoko nákazlivá choroba ošípaných a diviakov. Vírus sa šíri priamym aj nepriamym kontaktom a je rezistentný aj pri vysokom rozsahu teplôt a mimoriadne odolný. Úmrtnosť dosahuje 90 až 95 percent. Ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat. Regenerácia diviačej populácie po zasiahnutí vírusom AMO trvá minimálne 15 rokov.