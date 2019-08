Pyramídovú hru finančníka Gedeona už vyšetruje NAKA. Od ľudí vylákal 18 miliónov

Hrozí mu 15 rokov za mrežami.

23. aug 2019 o 0:00 Róbert Bejda

KOŠICE. V prípade finančníka Dávida Gedeona, ktorý od polovice júla čelí obvineniu pre zločin podvodu v štádiu pokusu a prečin neoprávneného podnikania, došlo za ostatné dni k viacerým závažným posunom.

Tým hlavným je fakt, že podnikanie 30-ročného muža, ktorý vystupoval ako finančný expert, už nevyšetruje košická kriminálka, ale finančná polícia z Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). A hrozí mu prísnejší trest.

Gedeon, ktorý v minulej sezóne 8. ligy sponzoroval futbalistov z obce Dulova Ves v okrese Prešov a pred začiatkom nového ročníka druhej ligy sa stal hlavným sponzorom a generálnym riaditeľom klubu Partizán Bardejov, je už vyše mesiaca vo väzbe.

Pyramídová hra

Podnikateľ sa dostal do problémov pre svoje rizikové finančné aktivity, ktoré rozbehol na vlastnú päsť a nesú všetky znaky pyramídovej hry.

Podľa znenia obvinenia Gedeon ako splnomocnený zástupca spoločnosti NLF Plus Limited so sídlom v meste Nikózia na Cypre začal v Košiciach a ich okolí neoprávnene podnikať.

Išlo o sprostredkovanie finančnej služby uzatváraním zatiaľ presne nezisteného počtu zmlúv o tichom spoločenstve.

Ich predmetom malo byť prijatie vkladu na účet ním založenej spoločnosti NLF Invest so sídlom v Prahe v Českej republike.

Podľa obvinenia tieto finančné prostriedky vylákal ako podiel na podnikaní v odbore vyhľadávania a podpory startup projektov.

S týmito prostriedkami mal postupovať v rozpore so zákonom o kolektívnom investovaní.

Už rok ho monitorovali

Ako sme sa z dobre informovaného zdroja dozvedeli, polícia monitorovala Gedeonovo podnikanie už približne rok.

Najmä zhromažďovala rôzne písomné podklady, ktoré by neskôr mohli slúžiť ako dôkazy.

Posun vo vyšetrovaní nastal v júni 2019 po obdržaní anonymného oznámenia, ktoré ozrejmilo mnohé dovtedy neznáme skutočnosti.

Upozornilo na podozrenie z pyramídovej hry, neoprávneného finančného podnikania bez licencie a na zhromažďovanie peňazí od drobných investorov za účelom ich zhodnotenia formou zmluvy o tichom spoločenstve.

Začiatkom júla košická kriminálna polícia začala trestné stíhanie vo veci a prvým úkonom bol výsluch finančníkovej bývalej blízkej osoby. Tá ešte viac odkryla jeho niekoľko rokov trvajúce podnikanie.

Podľa svedkyne Gedeon prijímal vklady od klientov, ktorým sľuboval 5-percentné mesačné výnosy. Mal až stovky klientov, tých starších však vyplácal z vkladov nových. Časom začal sám investovať do podobných projektov iných spoločností (napríklad zaoberajúcich sa kryptomenami), kde bol sľubovaný zisk 30 až 40 percent.

Raz sa mu darilo viac, inokedy menej, mal i 50-percentné straty, no stále tvrdil, že je v zisku. Možno by aj skutočne bol, ak by zisky použil i na vyplácanie svojich 5-percentných klientov. On ich však opäť investoval a úroky starým vyplácal z vkladov nových klientov.

O sťažnosti ešte nerozhodli

Takmer po týždni od začatia trestného stíhania polícia finančníka zadržala v jeho byte v novostavbe v mestskej časti Košice - Vyšné Opátske a umiestnila do cely policajného zaistenia.

V ten deň vykonala aj niekoľko domových prehliadok, pri ktorých zadržala najmä počítačovú techniku a tiež Gedeonov luxusný Mercedes Benz AMG GT63.

Polícia podnikateľa vypočula v pozícii podozrivého. V skratke sa dá jeho výpoveď zhrnúť do tvrdenia, že si nie je vedomý žiadneho porušenia zákona.

Na druhý deň polícia vzniesla Gedeonovi konkrétne obvinenie pre už dva spomínané paragrafy, voči ktorému podal sťažnosť. Údajne o nej doteraz nebolo rozhodnuté.

Prijal 18 miliónov eur

Finančník bol opäť vypočutý, tentoraz v pozícii obvineného. Opäť pomerne podrobne opísal svoje podnikanie, a to hlavne od chvíle, keď sa zameral na burzu a Forex s cieľom dosiahnuť vyššie zisky. Opísal založenie firmy NLF Invest v Prahe, ktorá bola dcérou NLF Plus Limited so sídlom v meste Nikózia na Cypre.

S klientmi začal uzatvárať zmluvy o tichom spoločenstve, podľa ktorých sa podieľali na zisku aj strate investovaných peňazí. Gedeon priznal, že najnižší vklad bol 10-tisíc eur a že ich sľuboval zhodnotiť piatimi percentami mesačne. Jednu zo strát v investovaní priznal vo výške pol milióna eur.