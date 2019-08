Starosta pýta za čistenie jazera peniaze, chatári chcú protihodnotu

Čanianske jazero je pre plavcov uzavreté už štvrťstoročie.

ČAŇA. Jazero v Čani zažilo zlaté časy naposledy na sklonku socializmu.

Odvtedy sú jeho brehy opustené, na hladine plávajú mŕtve ryby, hygienici vydali zákaz kúpania.

Chatári v lokalite Tajvan už len s nostalgiou spomínajú na plné brehy návštevníkov.

Tvrdia, že sa tam chodili kúpať aj ľudia zo zahraničia, dnes je však zašlá sláva, kedysi vychýreného rekreačného strediska Košičanov a ľudí z okolia, už len spomienkou pre skôr narodených.

Nepomohol ani Alexander Rezeš

Starosta Čane Michal Rečka (Smer) tvrdí, že chce situáciu riešiť. Má to však háčik, ktorým sú peniaze.

Na vyčistenie jazera by rád použil metódu, akou bojujú proti siniciam v košickom jazere.

To si však vyžaduje státisíce eur a z rozpočtu obce to financovať nedokáže.

„Premnožili sa tam sinice a ľudia môžu mať zdravotné problémy. To však nie je žiadna novinka. Sinice boli v jazere premnožené aj za bývalého režimu, ale, viete, obchádzalo sa to. V socializme to fungovalo odlišne. Predseda Miestneho národného výboru (MNV) zavolal na krajský výbor a odtiaľ zavolali do Východoslovenských železiarní. Oceliarne konali. Stiahli 70 centimetrov vody pomocou čerpacej stanice a cez čističku z Hornádu zvyšok doplnili. Vtedy tá voda vydržala celú sezónu,“ vysvetľuje starosta Čane.

Vraví, že pred rokmi sa pokúsil o podobný scenár, no neuspel.

„Stretol som sa s bývalým predsedom MNV, ktorý mi povedal, ako to robili. Išiel som teda za vtedajším majiteľom VSŽ Alexandrom Rezešom. Povedal mi, že to nie je problém, ale musíme zaplatiť 2,5 milióna korún. Dôvodil som, že obec nemá, bol však neústupčivý. Začali sme teda oslovovať chatárov, ktorí povedali, že nedajú ani groš. Začali sme teda aspoň robiť kroky voči neporiadnym chatárom, ktorí to, čo vyprodukovali, púšťali do jazera.“

Hygienici: Ľudia môžu mať vážne problémy

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Košiciach pravidelne monitoruje kvalitu vody v jazere.

„Zákaz kúpania sa trvá od roku 1995 až doteraz. Odvtedy stále pretrvávajú vo vode nadlimitné hodnoty biologických ukazovateľov a to v týchto ukazovateľoch: sinice, riasy a chlorofyl. Zároveň je vždy pri odberoch vzoriek vôd nedodržaná aj stanovená hodnota priehľadnosti vody jeden meter,“ vysvetľuje vedúca odboru Hygiena životného prostredia a zdravia RÚVZ Zuzana Dietzová.

Aj keď štrkovisko nie je vyhlásené ako voda na kúpanie a nemá zodpovedného prevádzkovateľa pre letnú kúpaciu sezónu, hygienici každoročne odoberajú vzorky vody na laboratórne vyšetrenie.