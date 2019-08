Učiteľka: Dnes sa cení, keď vie dieťa hlavné mestá, ale šnúrky si nezaviaže

Prváka nezahlťte povinnosťami.

31. aug 2019 o 0:00 Monika Almášiová

Pondelok bude pre tisíce detí špeciálnym dňom. Stanú sa z nich žiaci, prváci. Už nebudú musieť po obede spať, naučia sa čítať, písať a počítať. Čaká na nich nová taška a miesto v lavici. Pre MARIANNU JANČUROVÚ, učiteľku na košickej ZŠ Hroncova 23 je koniec tohto leta výnimočnejší ako predošlé. Učiť bude prváčikov a jedného má aj doma. Dopoludnia chystá triedu, popoludní sa mení na mamu plnú očakávaní z veľkej zmeny. S úsmevom hovorí, že prvý deň v škole nie je len o deťoch, ale aj rodičoch, ktorých musí uistiť, že to všetci zvládnu. Skúsenosti mamy - učiteľky sa rozhodla zapisovať aj na svoj blog adamkovoihrisko.

Čo robia prvácke pár dní pred začiatkom školského roka?

– Každá učiteľka premýšľa nad tým, ako bude viesť svoju triedu. Tá, ktorá svoju triedu už pozná, vie čo môže očakávať. Učiteľka budúcich prváčikov to však má trochu inak. Premýšľa nad tým, aké tie „jej“ deti budú. Plánuje vyučovací proces, plánuje čo a ako bude prebiehať v prvých a potom aj nasledujúcich dňoch školského roka. Premýšľa nad tým, ako vyzdobí svoju triedu, čo pre svoje deti pripraví a ako ich v triede privíta, aby bol pre nich ten ich prvý školský deň naozaj výnimočný.

Čo ste si pripravili pre svojich prvákov?

- Kreslím pre nich obrázky a tvorím výzdobu, aby sme sa spolu v triede príjemne cítili. Vyrábam malé prekvapenia, ktoré ich počkajú na laviciach na uvítanie v prvý deň. Píšem pre nich listy, aby sa do školy tešili. Aby si našli prekvapenie v schránke a aby vedeli, že škola a aj ich učiteľka sa na nich veľmi teší. Vymýšľam príhovor, postup, činnosti, aby zaujali, pobavili a hlavne navnadili. Prvý deň je z veľkej časti o informáciách. Potrebujem uviesť prváčikov do diania, potrebujem privítať rodičov a upokojiť ich, že to všetci zvládnu. Nástup dieťaťa do prvej triedy aj v rodinách vnímajú ako veľký deň, ako míľnik, zo škôlkara je školák, a to je predsa veľká vec.

Nevyvíja okolie na dieťa príliš veľký tlak neustálou otázkou, či sa na školu teší? A ono väčšinou odpovedajú bez rozmýšľania áno.

– Keď idete do neznáma, neviete, čo máte očakávať. Deti tiež nevedia, čo majú očakávať, lebo v škole nikdy neboli. Majú skúsenosť so škôlkou, ale vedia, že v škole je to už trošku iné. Mám syna, ktorý teraz nastupuje do prvého ročníka. Viem preto z vlastnej skúsenosti, že môj syn sa veľmi teší do školy, ale v podstate nevie, na čo konkrétne. Skôr ako sa pýtať či nepýtať, je dôležité im nepredkladať predstavu o škole, pretože niektoré deti môžu byť sklamané, keď sa ich očakávania nenaplnia. Nechajte ich utvoriť si svoj vlastný názor.

Aká by mala byť domáca príprava na nástup do školy?