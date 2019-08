V daňovej kauze Shark ostal za mrežami už len jej hlavný aktér

Z pôvodnej trinástky väzobne stíhaných súd prepustil ďalších troch.

30. aug 2019 o 0:00 Róbert Bejda

Takto 13 obvinených vlani v októbri predvádzali pred sudcu, ktorý ich vzal do väzby. Dnes je za mrežami už len jeden z nich.(Zdroj: TASR)

KOŠICE. Košická väznica na Floriánskej ulici prišla tento týždeň o troch nocľažníkov.

Postaral sa o to Najvyšší súd (NS) SR, ktorý v daňovej kauze Shark prepustil na slobodu ďalších troch väzobne stíhaných obvinených. S rodinami sa zvítali po vyše 22 mesiacoch odlúčenia.

Z pôvodnej trinástky ostal za mrežami už iba Košičan, ktorý má v zozname obvinených poradové číslo jedna. Štefan Š., prezývaný Pipo.

Zločinecká skupina

V októbri 2017 vzal Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Banskej Bystrici do väzby 13 podnikateľov prevažne z východu republiky, najmä z Košíc. Dôvodom ich izolovania bola obava, že na slobode by pokračovali v trestnej činnosti. U Štefana Š. aj obava, že by sa ukrýval a takto maril vyšetrovanie.

Všetci trinásti patrili do 63-člennej skupiny mužov a žien. Časť je stíhaná pre obzvlášť závažný zločin legalizácie príjmu z trestnej činnosti a trestný čin skrátenia dane a poistného. Väčšina má okrem toho v uznesení uvedený aj závažnejší zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.

Prakticky hneď, ako sa dostali do väzby, začali obvinení vyvíjať úsilie, aby sa z nej dostali. Občas ŠTS niektorej individuálnej žiadosti vyhovel, no NS SR ju na základe sťažnosti prokurátora vždy zamietol.

Prepustenia v roku 2018

Postupom času však aj bratislavskí sudcovia svoj postoj zmenili.

Prvý sa na slobodu v apríli 2018 dostal René A., pre ktorého to bola určitá odmena za jeho spoluprácu s vyšetrovateľom. Vlaňajšie veľkonočné sviatky už strávil doma.

V júni ho nasledoval Stanislav Vospálek, exposlanec košickej župy a generálny štátny radca z Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity, zároveň okresný expredseda Mosta-Híd v Spišskej Novej Vsi. U neho zavážilo, že priznal vinu a že štátu doplatil daň 530-tisíc eur.

Tretím, ktorý sa dostal z väzby, bol Erich V. Bývalého futbalistu, známeho najmä z éry 1. FC Košice, prepustili na slobodu v auguste. Samozrejme, s rôznymi obmedzeniami.

Vlani v novembri, keď sa desiatim obvineným blížilo uplynutie roku vo väzbe, požiadal prokurátor o jej predĺženie. ŠTS mu nevyhovel a podnikatelia si už skúšali monitorovacie náramky.

Sťažnosť prokurátora však na NS SR zabrala. A hoci pôvodne žiadal plus sedem mesiacov, bratislavský senát predĺžil väzbu aspoň o päť, teda do 13. mája 2019.

Ďalšie prepustenia v roku 2019

Kým vlani sa z väzby dostali na slobodu iba traja, od začiatku tohto roka sa s prepusteniami roztrhlo vrece. Prvý sa začiatkom februára dostal na slobodu Erik M. Poďakovať sa mohol prokurátorovi, ktorý takto ocenil jeho priznanie sa a usvedčenie spolupáchateľov.