Učiteľka roka 2018: Naučte sa deti chváliť, vyrastú z nich úspešní ľudia

Zuzana Tkáčová hovorí o vzdelávaní mladej generácie.

1. sep 2019 o 0:00 Daniela Marcinová

Ach, tá dnešná mládež. Stále pozerajú do mobilu a so slúchadlami na ušiach ignorujú celý svet. Nič ich dlho nezaujíma, stále chcú niečo nové a najlepšie ihneď. Učiť sa im nechce, pomáhať tiež, najlepšie, aby za nich všetko robila technika. Toto sú vety, ktoré si na svoju adresu vypočul nejeden tínedžer. Vonkajší zjav ale nie je všetko. Svoj pohľad na súčasných žiakov a študentov i návod na to, ako z nich vybudovať úspešnejších ľudí, priniesla ZUZANA TKÁČOVÁ, víťazka súťaže Učiteľ Slovenska 2018, ktorá pôsobí ako učiteľka na Gymnáziu sv. Edity Steinovej v Košiciach ako expertka pre didaktické inovácie na základných a stredných školách v rámci národného projektu IT akadémia, vzdelávanie pre 21. storočie, ktorý má ambíciu priniesť zmenu spôsobu výučby informatiky na školách.

Ako učiteľka máte s prácou s deťmi a mládežou bohaté skúsenosti. Počas svojej praxe ste mali možnosť učiť a rozprávať sa s viacerými vekovými kategóriami. Staršie generácie majú tendenciu dávať mladším negatívne prívlastky, ako leniví, sebeckí, drzí, nesústredení, nedisciplinovaní. Sú aj podľa vás dnešní tínedžeri takíto?

- Áno, z pohľadu tej populácie, ktorú zaujíma výsledok, vidím presne toto, čo chcem vidieť. Áno, táto generácia je doslova iná, pretože, a to sa týka najmä dnešných žiakov a študentov, oni sa narodili do doby, v ktorej si nevedia predstaviť, že neexistuje digitálna technológia. Všetko dobré aj zlé, čo technológia so sebou prináša, vplýva na ich rodičov, na spoločnosť, a to sa odráža na deťoch, lebo ony vyrastajú len ako súčasť tejto spoločnosti. Takže ak chceme tvrdiť, že sú nevychované, tak niekde nastal problém.

Kto je teda na vine?

- Nemôžem hovoriť, že na vine sú deti, pretože ony sa narodili tak isto, ako tie pred dvadsiatimi alebo sto rokmi. Čiže na začiatku boli všetky deti úplne rovnaké. To, ako sa zmenili a aké sú dnes, je suma rôznych vplyvov, ktorými si prešli. A tie vplyvy na deti boli iné, ako boli na nás, keď sme boli mladí, alebo keď boli mladí naši rodičia. To je prvý pohľad, ktorý musím brať do úvahy. Ale mňa nezaujíma len výsledok, ale aj to, prečo sa takto správajú. Na základe toho môžem povedať, že ony v princípe len reagujú na to, čo od nich tá spoločnosť chce, či to už chceme počuť alebo nie. A reagujú na to svojím spôsobom, pretože ich na to škola, ako aj rodičia, ktorí vyrastali v úplne inom prostredí, veľmi slabo pripravovali.

Táto generácia hľadá svoje spôsoby, ako sa adaptovať. Často sú to práve tie, pre ktoré vyznievajú ako nevychovaní, pretože sa nesprávajú tak, ako sa od nich očakáva. Napríklad musia byť dravejší a priebojnejší, lebo trh práce, na ktorom sa majú uplatniť, to od nich očakáva. V súčasnosti sa na tých ľudí kladú úplne iné pracovné požiadavky. Ak chcú byť súčasťou tejto spoločnosti, musia akceptovať spôsob prežitia v nej. Musia byť naoko bezohľadnejší, to áno, pretože chcú ísť dopredu.

Ale podobne sa správajú aj mladší, ktorých trh práce a jeho požiadavky ešte netrápia.