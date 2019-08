V Zádielskej tiesňave spomínali na svetový rekord, repete asi nebude

Pred 22 rokmi sa podarilo unikátne lanové premostenie.

29. aug 2019 o 13:38 TASR

ZÁDIEL. Pred 22 rokmi sa podarilo unikátne lanové premostenie Zádielskej tiesňavy v Slovenskom krase.

Takzvaný veľký traverz s dĺžkou 847,67 metra bol v tom čase najdlhší lanový traverz na svete a zapísali ho aj do Guinnessovej knihy rekordov.

Polyamidové lano bolo cez tiesňavu natiahnuté 21. až 25. augusta 1997 a preliezlo ním spolu 44 ľudí.

Historickú udalosť pripomenul vo štvrtok spomienkový pochod na miesto udalosti za účasti vtedajšieho hlavného aktéra rekordu Gustáva Stibrányiho.

„Také veci sa rodia väčšinou s veľkým ľudským nasadením, kde sa nepozerá na čas, peniaze ani na námahu," uviedol k výročiu Stibrányi.

„Bolo to úžasné a povznášajúce, s fantastickou atmosférou, za štyri dni sa tam prišlo pozrieť 15 000 návštevníkov. Treba aj povedať, že na tom spolupracovalo 180 ľudí, museli sme napríklad strážiť prístupové miesta a plniť všetko, čo nám nadiktovali ochranári, takže nebola to žiadna 'sranda'."

Špeciálne lano

Stibrányi je osobnosť slovenskej speleológie, horolezec i špičkový lanový technik.

Ako spomína, s vtedajšou akciou bolo spojených mnoho rizík a na pohľad neprekonateľných ťažkostí.

Keďže išlo o národnú prírodnú rezerváciu s najvyšším stupňom ochrany, organizátori museli získať výnimku zo zákona, problémom bola aj výroba špeciálneho 900-metrového lana, aké predtým neexistovalo.

Rozpočet bol takmer milión vtedajších korún, sponzori sa pritom obávali možného neúspechu.

Napokon sa však všetko podarilo a svetový rekord predstavoval prelom v technike dlhých lanových premostení.

Veľký traverz vtedy zdolalo 28 Slovákov, deväť Čechov, štyria Maďari, Nemec, Angličan a Rus, medzi nimi boli dve ženy.

„My sme vlastne otvorili takú Pandorinu skrinku s tými traverzami. Teraz máte traverz pomaly na každom detskom ihrisku, traverzy sú súčasťou teambuildingov a víkendovej zábavy, ale predtým sa to nerobilo, takže my sme to vlastne spopularizovali a ukázali, že sa to dá," povedal Stibrányi.

Žiadneho repete sa nezúčastní

Neľahké bolo podľa neho aj presvedčiť vedenie Guinnessovej knihy rekordov o zápise a hodnote rekordu.

„Ja som ešte dostal zlatý guinnessovský certifikát, ktorý sa dáva, ak urobíte ustanovujúci rekord, ktorý je v danej kategórii prvý. Ten, kto ho prekoná, už dostane modrý certifikát v rámci úpravy rekordu. V okolí máme takéto zlaté certifikáty dvaja - ja a košický silák Juraj Barbarič," doplnil.

Pri téme historickej akcie v Zádielskej doline sa vynárajú otázky, či by sa nemohla zopakovať.

Stibrányi priznáva, že ho ľudia oslovujú s takýmito návrhmi, on však už nemieni byť v tomto smere aktívny.

„Ja už nechcem mať účasť na žiadnom repete, mne už to nechýba. Som vo veku 69 rokov a je to mimoriadne riskantná záležitosť. Hovorím - všetko máte na internete, a odo mňa nechcite odporučenie ani odmietnutie. Nechcem mať na svedomí, že som niekoho odhovoril, ani že som niekoho nahovoril," dodáva s úsmevom.