Najväčšia futbalová investícia za 20 rokov bude mať zázemie z unimobuniek

Plocha je hotová, na rad prichádza osvetlenie a šatne. Starosta upozornil na parkovanie.

31. aug 2019 o 0:00 Michal Lendel, Judita Čermáková

KOŠICE. Na podvyživenú mapu športovísk v Košiciach pribudne čochvíľa nové futbalové ihrisko.

Ako pripomenul predseda Východoslovenského futbalového zväzu (VsFZ) Richard Havrilla, 850-tisícový projekt na Sídlisku KVP je najväčšou ukončenou investíciou do futbalovej infraštruktúry v Košiciach za posledných 20 rokov.

Naopak, za posledné desaťročia prišla metropola východného Slovenska o viacero ihrísk a hlavný štadión v niekdajšom Všešportovom areáli, taktiež o futbalovú plochu Spojov a nefunkčné sú i tréningové ihriská na Lokomotíve.

Plochu dokončili, na rade sú unimobunky

Súčasnej výstavbe na KVP v areáli Základnej školy Janigova predchádzalo podpísanie nájomnej zmluvy k pozemku medzi mestom a Slovenským futbalovým zväzom (SFZ).

Symbolických 20 eur za 20 rokov užívania mestskej parcely odobrilo vlani na jar mestské zastupiteľstvo.

Podľa Havrillu je aktuálne ukončená výstavba hracej plochy, ktorá by mala spĺňať najprísnejšie kritériá FIFA.

„Na ihrisku sa môže hrať zajtra, v týchto dňoch rokujeme s jednotlivými klubmi o ich požiadavkách na využívanie ihriska,“ uviedol šéf VsFZ.

Doplnil, že v nasledujúcom období prichádza na rad napojenie na elektrickú energiu a vybudovanie osvetlenia i šatní.

„V nájomnej zmluve medzi mestom Košice a SFZ je uvedené, že šatne poskytne ZŠ Janigova. To však podľa stanoviska riaditeľky školy nie je možné z viacerých hľadísk. O tejto skutočnosti sme dostali informáciu v júni. Momentálne riešime výstavbu vlastných šatní, mali by to byť unimobunky,“ povedal Havrilla.

Ak zvýši čas, zahrá si aj verejnosť

Podľa jeho slov je toto športovisko určené prioritne pre rozvoj futbalu vo všetkých vekových kategóriách a pre všetky kluby v Košiciach a v ich okolí.