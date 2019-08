Hráčovi spadol na hlavu reproduktor, krvácajúceho ho odviedli do šatne

Tréner Modry: V živote som nič podobné nezažil.

31. aug 2019 o 21:37 Patrik Fotta

KOŠICE. V úvodnom zápase sezóny Slovnaft handball extraligy medzi hádzanármi Košice Crows a HáO TJ Slovan Modra (26:16) sa v 19. minúte kuriózne zranil hráč hostí Ádam Arokszallasi.

Na hlavu mu počas pobytu na striedačke spadol reproduktor, ktorý bol vo výške asi dva a pol metra nad zemou.

S krvácajúcim zranením odviedli hráča lekári do šatne.

Košičanov vzniknutá situácia mrzí a prisľúbili, že urobia všetko pre to, aby sa podobné nešťastie už nezopakovalo.

Budú to riešiť

Tréner Modry Miroslav Ochaba po prehranom zápase, ktorý navyše nedohrali dvaja jeho zverenci, len ťažko hľadal slová.

„Do Košíc sme prišli bez šiestich hráčov, ktorí sú zranení. Navyše, ďalšiemu nešťastne spadne na hlavu reproduktor. Neviem, čo mám k tomu povedať. V živote som nič podobné nezažil. Malo by to byť na videu a určite to budeme riešiť. Bola to veľká smola. Navyše, v závere prvého polčasu dostal náš hráč červenú kartu a bolo po zápase,“ povedal Ochaba.