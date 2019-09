Tantiémy od vodární vrhajú Turčanovú a iných primátorov do konfliktu záujmov

Peniaze pre seba schválili každý rok, dividendy pre svoje mestá len raz.

3. sep 2019 o 0:00 Peter Jabrik

KOŠICE/PREŠOV. Primátorom, ktorí sú v predstavenstve alebo dozornej rade, vypláca Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) tantiémy.

Denník Plus 1 deň nedávno upozornil, že primátorka Prešova Andrea Turčanová (KDH) zinkasovala ročne 7-tisíc eur a stalo sa tak minimálne trikrát.

V predstavenstve vodární zastupuje mesto Prešov ako druhého najväčšieho akcionára (8,04 percenta akcií).

Z výročných správ VVS za roky 2015 - 2018 vyplýva, že tantiémy boli každoročne vo výške 133-tisíc eur.

Keďže členov predstavenstva a dozornej rady VVS je dovedna 20, v priemere to na jedného vychádza na 6 650 eur.

Ako sa medzi nich reálne rozdelili, vodárne Korzáru nespresnili.

Turčanová: Tantiémy nie sú odmeny

Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov (o konflikte záujmov) dovoľuje primátorovi byť členom týchto orgánov len v prípade, ak sa za to nepoberá finančná odmena.

Tantiémy nepovažuje Turčanová za porušenie jeho ustanovení, lebo podľa jej názoru nejde o odmenu. O aký právny predpis alebo verdikt súdu opiera toto svoje tvrdenie, Korzáru neprezradila.

„V januári 2015, keď som sa stala členkou predstavenstva VVS, som požiadala GR o pozastavenie vyplácania odmien za výkon funkcie člena predstavenstva (Korzáru túto žiadosť poslala – pozn. red.). Odmenu za výkon funkcie člena predstavenstva teda nepoberám,“ konštatovala Turčanová.

Dodala, že každoročne na valnom zhromaždení akcionári schvaľujú tantiémy ako podiel členov predstavenstva a dozornej rady na zisku spoločnosti.

„Teda nejde o poberanie odmeny členky predstavenstva. Tantiémy každoročne priznávam v majetkovom priznaní, ktoré kontroluje komisia pre nezlučiteľnosť funkcií verejných funkcionárov a doteraz ma neupozornila na to, že by to mal byť problém,“ argumentovala primátorka.

Nemyslí si ani to, že by sa dostala do konfliktu záujmov, keď hlasuje na valnom zhromaždení aj sama za svoje tantiémy, lebo podľa nej majú vodárne 771 akcionárov (obce a mestá).

Odmietla i to, že by takýmto hlasovaním uprednostnila osobný záujem pred verejným, čo zákon zakazuje.