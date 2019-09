Vyhodnotenie sporného tendra záchranárov neuspokojilo, zvažujú odvolanie

V počte staníc si síce prilepšili, no po odchode najväčšieho hráča na trhu čakali viac.

2. sep 2019 o 0:00 Michal Lendel

Šéf Košickej záchranky deklaruje, že podnik by zvládol viac ako len 57 staníc.(Zdroj: Judita Čermáková)

KOŠICE. Štátna Záchranná služba Košice (ZS KE) by mala nasledujúce roky prevádzkovať 57 z celkového počtu 328 staníc záchrannej zdravotnej služby.

Doposiaľ ZS KE poskytovala neodkladnú zdravotnú starostlivosť na 47 staniciach od Sobraniec po Martin.

O výsledkoch tendra na poskytovateľov záchranárskych služieb informoval ešte v auguste Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), ktorý bol jeho vyhlasovateľom.

Celkovo bolo úradu doručených 729 žiadostí.

Uvoľnený priestor chcela i ZS KE

Pozornosť budila táto verejná súťaž hlavne po tom, ako ohlásila dánska súkromná spoločnosť Falck Záchranná (Falck), že sa do boja o nové licencie nezapojí.

Falck mal pritom na slovenskom trhu dominantné postavenie, keď prevádzkoval 107 staníc, čím pokrýval 37 percent územia Slovenska.

Na odchod Falcku zareagovala aj ZS KE, ktorá v rámci tendra žiadala o vydanie 82 licencií.

Toto rozhodnutie vysvetľoval pred zverejnením výsledkov súťaže riaditeľ štátneho podniku Miroslav Boháč hlavne jeho dostatočným personálnym a materiálno-technickým vybavením.

„Požiadali sme si aj o stanice, ktoré sú v súčasnosti zabezpečované spoločnosťou Falck, ale ktoré by sa nám hodili do našej filozofie rozširovania pôsobnosti ZS KE, a to najmä formou zahusťovania počtu staníc v rámci už nami zabezpečovaných regiónov,“ uviedol Boháč v polovici augusta.

Po Falcku dostali dve stanice, zvažujú odvolanie

Minulý piatok reagoval na výsledky tendra, ktoré zverejnil ÚDZS.

„ZS KE by podľa týchto výsledkov mala nahradiť spoločnosť Falck v staniciach Lipovník a Vrútky, na ktoré má však ich súčasný prevádzkovateľ platnú licenciu do mája, resp. júla roku 2020,“ povedal Boháč.

Pripomenul, že tieto výsledky, ktoré úrad zverejnil, nie sú konečné, pretože účastníci sa môžu voči nim stále ešte odvolať.