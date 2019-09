Dvojičky Velďákové si Dubovský mýlil, len kým nebol ich tréner

Potykal si s nimi, atlétky to však nikdy nezneužili.

3. sep 2019 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. V centre Košíc pred Dómom sv. Alžbety sa už 4. septembra uskutoční 4. ročník atletického podujatia JBL Jump Fest.

Rozlúčku s bohatou kariérou na ňom od 16.40 hod. absolvujú sestry skokanky Danka a Janka Velďákové, ktoré vyše dve desaťročia trénoval Radoslav Dubovský. Spolu s nimi zažil ich najväčšie úspechy i sklamania.

V úzkom kontakte ostanú aj naďalej, hoci už v inej pozícii. Velďákové sa budú totiž po skončení aktívnej kariéry venovať trénerskému remeslu.

O tom, ako fungovala ich vzájomná spolupráca, či nemal sestry – dvojičky občas problém rozoznať, alebo na ktoré úspechy najradšej spomínajú sme sa rozprávali s Radoslavom Dubovským.

Vaše zverenky, sestry Velďákové, ukončia aktívnu kariéru na blížiacom sa podujatí JBL Jump Fest. Vnímate to ako koniec jednej veľkej éry?

„Samozrejme, keďže som s nimi v športe prežil vyše dvadsať rokov. S Dankou som spolupracoval 24 rokov a s Jankou 21. Vnímam to teda veľmi intenzívne. Určite to budú emotívne okamihy, hoci o tom, že končia kariéru sme sa už dlhšie rozprávali. Nie je to pre mňa prekvapenie, alebo správa, ktorú som sa len nedávno dozvedel. Ich rozlúčka s aktívnou kariérou ale bude pre mňa veľmi silným okamihom.“

Spoločne ste zažili množstvo športových úspechov. Na ktoré okamihy spomínate najradšej?

„Je toho veľmi veľa. Určite si rád pripomínam najväčšie medailové úspechy, ktoré sme spolu prežívali. Ich hierarchia začala už v roku 2000 na majstrovstvách sveta juniorov, kedy Danka získala bronz. Potom prišli dve medaily v hale a následne medaila na univerziáde. Boli tam aj ďalšie úspechy, ako postup do finále na majstrovstvách Európy či sveta. Je naozaj ťažké vypichnúť jeden konkrétny úspech.“

Trénovať sestry – dvojičky môže byť špecifické. Nemali ste problém ich občas rozoznať?