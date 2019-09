Rozhodnutie o konci v Cegléde prišlo nečakane. Jankovič musel zareagovať

K chlapom prešiel po siedmich rokoch.

4. sep 2019 o 0:00 as

KOŠICE. Spolupráca basketbalového trénera, Košičana Petra Jankoviča s maďarským Ceglédom sa aj napriek platnej zmluve skončila po roku.

Po siedmich sezónach práce so ženskými družstvami prešiel k mužskému kolektívu.

Od augusta je trénerom basketbalistov BKM Lučenec, keď vo funkcii nahradil Srba Gorana Milijeviča, ktorý nečakane odstúpil pre vážne osobné problémy.

V hre bolo aj pôsobenie v Young Angels

Tridsaťdeväťročný Peter Jankovič bol roky pevne spätý so získavaním úspechov so ženským tímom Good Angels Košice, ktorý v rokoch 2015 až 2018 viedol ako hlavný tréner a predtým pôsobil ako asistent.

V klube sa celkovo tešil zo šiestich majstrovských titulov (dvakrát ako asistent Maroša Kováčika), triumfov v Stredoeurópskej a Východoeurópskej lige, ako asistent prispel k historickému 4. miestu v Eurolige 2012/2013.

V kategórii mužov bol Jankovič asistent trénera Františka Róna pri zisku majstrovského titulu s mužmi Levíc, kde prežil aj pekné obdobie hráčskej kariéry.

Okrem toho pracoval pri seniorskej reprezentácii žien Slovenska, kde je v súčasnosti asistentom Juraja Suju a v minulosti viedol aj mládežnícke výbery našej krajiny.

Po ukončení činnosti Good Angels Košice v roku 2018 podpísal Peter Jankovič dvojročný kontrakt s maďarským Ceglédom, ale už po roku sa jeho cesty s týmto klubom rozišli.

„V Cegléde som mal platnú zmluvu aj na nasledujúcu sezónu, rozhodnutie o ukončení spolupráce prišlo na konci mája, bolo to nečakané. Musel som zareagovať na túto situáciu, aj keď vo väčšine klubov už v tomto období mali jasno o realizačných tímoch na nadchádzajúcu sezónu, takže som mal sťaženú pozíciu. Preferoval som skôr zahraničie, nejaké náznaky sa črtali v Poľsku, ale napokon z toho nič nebolo. Už sme spolu hovorili aj s Danielom Jendrichovským, že ak by som zostal doma v Košiciach bez angažmánu, tak by som mu prišiel pomôcť s mládežou, lebo v klube Young Angels mám stále dvere otvorené,“ rozhovoril sa Peter Jankovič.

Prostredie v Lučenci pozná, v minulosti zaň hrával

Vtom však prišla ponuka Lučenca.