Podozrivý terorista zadržaný v Izraeli študuje v Košiciach medicínu

Univerzita tvrdí, že každého zahraničného študenta preveruje cudzinecká polícia.

4. sep 2019 o 11:50 Kristián Sabo

KOŠICE. V obci Tamra na severe Izraela zatkla v júli tajná polícia dvojicu izraelských Arabov, 22-ročného Amina Yassina a 28-ročného Aliho Bin Armousha.

Mužov obvinili pre podozrenie zo sprisahania.

Amin Yassin, ktorý spolu s druhým mužom údajne čelí aj obvineniu z podpory džihádistickej organizácie Islamský štát, študuje medicínu v Košiciach.

Učiteľ: Bol v neustálom strehu

Denník Plus jeden deň informoval, že študuje odbor všeobecné lekárstvo.

Jeden z pedagógov, ktorý muža učil, denníku povedal, že na neho nemá dobré spomienky. Z jeho slov vyplýva, že to bol nevýrazný a málovravný typ.

„Mal som z neho pocit, ako keby bol v neustálom strehu a sledoval, čo sa okolo neho deje. Prišiel mi podozrievavý a nedôverčivý voči ľuďom. Vždy som ho videl len so študentmi z moslimskej komunity,“ povedal anonymne učiteľ pre Plus jeden deň.

Doplnil, že Amin Yassin bol v skupine, ktorá študovala medicínu v anglickom jazyku. Oficiálne mal komunikovať so všetkými pedagógmi a spolužiakmi v angličtine.

„Neraz drzo utrúsil poznámku po arabsky alebo v ich lokálnom nárečí. To vyvolalo u ostatných študentov výbuch smiechu. Namiesto toho, aby sa mi ospravedlnil, pozeral sa na mňa bez slova s arogantným a nepríjemným pohľadom.“

Fakulta informácie o študentoch neposkytuje

Či bude študent pokračovať v štúdiu medicíny, zatiaľ jasné nie je.

Fakulta dokonca nepotvrdila, že takýto muž u nich študuje.

„V zmysle platných právnych noriem nemôže Lekárska fakulta UPJŠ poskytnúť neoprávneným osobám žiadne informácie týkajúce sa študentov. Môžeme konštatovať len toľko, že každého zahraničného študenta preveruje pred udelením súhlasu na pobyt cudzinecká polícia a vysoká škola nenesie zodpovednosť za konanie študentov mimo výučby,“ vysvetlila hovorkyňa lekárskej fakulty Jaroslava Oravcová.

Odpísať ho môže ignorovanie zápisu

Nedozvedeli sme sa teda, čo sa bude diať v najbližších týždňoch.

Podľa platného študijného poriadku študent môže byť vylúčený zo štúdia pre nesplnenie požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu a študijného poriadku fakulty, alebo na základe disciplinárneho opatrenia.

Pedagóg pre Plus jeden deň však povedal, že univerzita ani fakulta nedostali žiadne oficiálne oznámenie o jeho zatknutí, ani dôvodoch. To znamená, že nedisponujú žiadnym oficiálnym dokumentom, na základe ktorého by mohli konať.

Štúdium medicíny však môže zanechať sám. Zápis je pre študenta totiž povinný.

„Ak sa nedostaví na zápis do nasledujúceho obdobia štúdia, fakulta ho písomne vyzve na dostavenie sa k zápisu v lehote desiatich pracovných dní od doručenia výzvy. V prípade, že sa študent po doručení výzvy v určenej lehote k zápisu nedostaví a ani nepožiada o predĺženie lehoty, deň, do ktorého sa mal študent zapísať do ďalšieho obdobia štúdia alebo v ktorom sa mal opätovne zapísať, sa považuje za deň, v ktorom študent zanechal štúdium,“ znie v študijnom poriadku.