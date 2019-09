Z dvetisíc hrobov ostalo dvesto. Židovský cintorín zničila socialistická výstavba

Na pietnom mieste významných košických osobností sa venčilo a sánkovalo.

KOŠICE. Keď v roku 1904 zomrela matka svetoznámeho maliara Leopolda Horovitza, na starom židovskom cintoríne, dnes situovanom na Tatranskej ulici v Košiciach, sa nepochovávalo už dobrých 16 rokov.

Povráva sa, že portrétista židovského pôvodu vtedy požiadal o výnimku samotného rakúsko-uhorského cisára Františka Jozefa I.

Umelec tým chcel docieliť, aby jeho rodičia navždy odpočívali jeden vedľa druhého, keďže jeho otec Herman Horovitz (významný obchodník s tokajským vínom) bol na tomto cintoríne pochovaný predtým.

Cisár vraj maliarovej prosbe vyhovel a vydal pokyn na jednorazové otvorenie cintorína. Dôkazy o tejto historke síce nie sú podložené historickými dokumentmi, faktom však ostáva, že Horovitzova mama je naozaj pochovaná na tomto cintoríne.

Aká bola skutočná rozloha tohto cintorína dnes už nevidno, pozemok je z väčšej časti trávnatou plochou. Náhrobky sú viditeľné len v hornej časti. Časť z nich je pováľaná, niekoľko ešte ako-tak stojí.

Brigáda izraelských študentov

Tri zachované náhrobné kamene vyzerajú, akoby ich zub času nezachytil.

Skutočnosť je však iná. Bývalú dôstojnosť im vrátili izraelskí študenti.

„Dopočuli sa o cintoríne a rozhodli sa svojpomocne opraviť tri veľké náhrobné kamene. Sami si zistili, ako pomníky zreštaurovať a dobrovoľne sa do toho pustili. Bola to veľká vec. Ja osobne, aj židovská náboženská obec sme im za to vďační,“ hovorí historik Pavol Salamon, ktorý sa dlhé roky zaujíma o košické židovské dejiny a je tiež členom Židovskej náboženskej obce Košice.

Majiteľka hostinca, zakladateľ liehovaru

Na náhrobkoch stále možno vidieť napísané mená osôb, ktoré sa zapísali do košického hospodárskeho a kultúrneho života. O ďalších pochovaných ľuďoch hovoria už len matriky.

Nájsť tam môžeme hrob Anny Rothovej, majiteľky prvého židovského hostinca v Košiciach a matky maliara a fotografa Imricha Emanuela Rotha.