Petíciu podpísali tisíce zamestnancov U. S. Steelu. Odišlo asi sedemsto

Odborári sa chystajú k premiérovi.

5. sep 2019

KOŠICE. Už zhruba 9-tisíc podpisov je pod petíciou za podporu európskeho oceliarskeho priemyslu a vytvorenie férového prostredia na podnikanie v Európe.

Potvrdil nám to predseda Rady odborov OZ KOVO U. S. Steel Košice Juraj Varga.

Podpisujú ju výlučne kmeňoví zamestnanci košického U. S. Steelu, vrátane dcérskych spoločností, ako reakciu na avizované prepúšťanie.

Oceliareň sídliaca v metropole východu totiž plánuje do konca roka 2021 zredukovať počet zamestnancov o 2 500 z pôvodného počtu zhruba 12-tisíc.

Chystajú sa k premiérovi

S petíciou sa odborári chystajú k premiérovi Petrovi Pellegrinimu (Smer). Chcú ho požiadať o pomoc pri zmiernení zložitých podmienok v oceliarskom priemysle, ktorý ohrozuje dovoz lacnej ocele z krajín, kde nie sú také tvrdé environmentálne požiadavky ako v EÚ.

„Aktuálne hľadáme vhodný termín, kedy by sme ju mohli osobne odovzdať premiérovi, čo je skutočne veľmi ťažké. Malo by to byť niekedy na budúci týždeň. Využívame všetky nástroje na to, aby sa zmenila situácia v klíme medzi zamestnancami U. S. Steelu, aby to, čo bolo ohlásené, sa nestalo, aby 2,5 tisíca ľudí do troch rokov neostalo na dlažbe. Tomu sa snažíme zabrániť a robíme všetko to, čo nám dovoľuje zákon,“ zdôraznil J. Varga.

Podpisy pod petíciou pribúdajú aj naďalej, keďže mnohí zamestnanci U. S. Steelu sa len teraz vracajú z dovoleniek.

Ak bude treba, budú v nej pokračovať aj v rámci regiónu.

„Aby sa hýbali veci aj na východe, lebo my sme tu Pánu Bohu za chrbtom pre mnohých tých, čo vládnu v Bratislave,“ poznamenal J. Varga.

Odišlo už asi 700 ľudí

Ako sme už informovali, vedenie firmy v snahe redukovať počet zamestnancov po dohode s odborármi prišlo s dvomi motivačnými programami.

V rámci programu pre penzistov ešte v júli odišlo 216 ľudí.

Zamestnancom, ktorí v spoločnosti odrobili nepretržite viac ako 10 rokov, firma ponúkla pri dobrovoľnom odchode až 12-násobok ich priemernej mesačnej mzdy.

Do 23. augusta túto možnosť využilo zhruba 700 z nich, informácie zo zákulisia naznačovali, že by ich mohlo byť aktuálne až 900.