Šupler nesúhlasí s voľbou Ramsayho: Česi by to v živote nespravili

Nie všetci sa s tým stotožňujú. Šupler: Máme dosť progresívnych trénerov.

6. sep 2019 o 0:00 Daniel Dedina

KOŠICE. Kanaďan Craig Ramsay bude pokračovať v pozícii trénera slovenskej hokejovej reprezentácie.

V stredu to oficiálne potvrdil nový prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan, ktorý zároveň pokračuje vo funkcii generálneho manažéra reprezentácie.

Keďže hokej výrazne formuje národnú identitu Slovákov, post reprezentačného kormidelníka je ostro sledovaný.

Korzár oslovil viaceré hokejové osobnosti. Zaujímalo nás, čo hovoria na pokračovanie Ramsayho vo funkcii. Je to podľa nich správny krok?

Černák: Výborný človek, veľký profík

„Mňa osobne to potešilo. Je to určite skvelá správa. Craiga Ramsayho som mohol zažiť počas posledných majstrovstiev sveta na Slovensku. Je to výborný človek, veľký profík, má veľa skúseností s hokejom, čo sme mohli vidieť za ten čas jeho pôsobenia pri slovenskej reprezentácii. Som rád, že pokračuje,“ napísal nám Erik Černák.

Kométa uplynulej sezóny, tak v NHL ako i v reprezentácii, je už aktuálne v Amerike, kde sa pripravuje na nový ročník.

„Odlietal som 24. augusta. Stihol som program pre hráčov na začiatku kariéry v NHL vo Washingtone, kde som strávil dva dni. Hneď potom som odlietal do Tampy, kde pokračujem v príprave na kemp a novú sezónu. Každým dňom sa počet hráčov zvyšuje, pomaličky už cítiť, že kemp sa blíži,“ uviedol na základe ankety Hokejista roka momentálne najlepší slovenský obranca.

Verí, že s „bleskami“ zažije úspešnejšiu sezónu než vlani, kedy suverénny víťaz základnej časti NHL stroskotal hneď v úvodnom kole play-off.

Marcinko to nejako extra nerieši

„Tréner Ramsay priniesol veľa dobrých vecí a nastavil určitý systém a fungovanie vecí v národnom tíme. Aj keď sa na posledných majstrovstvách nepodarilo postúpiť do štvrťfinále, jeho prácu je vidieť a myslím si, že jeho pokračovanie vo funkcii je dobrá správa pre mužstvo i celý zväz. Priznám sa ale, že vnútorne to nejako extra neriešim. A ani ďalší hráči, keďže to nie je naša práca,“ ponúkol svoj pohľad dlhoročný člen reprezentácie Tomáš Marcinko.