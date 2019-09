Nezapreli vieru, umučili ich. Pred 400 rokmi popravili košických mučeníkov

Slávnostná omša zaplnila Dóm i jeho okolie.

7. sep 2019 o 18:31 Jana Ogurčáková

Množstvo veriacich sa už nezmestilo do Dómu, Pri Urbanovej veži mali preto veľkoplošnú obrazovku.(Zdroj: JOG)

KOŠICE. Svätou omšou sa v sobotu dopoludnia zavŕšil Jubilejný rok svätých košických mučeníkov Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého.

Hlavné duchovné vyvrcholenie osláv presne 400 rokov od ich smrti si nenechali ujsť stovky veriacich. Keďže sa všetci nezmestili do Katedrály sv. Alžbety, vedľa pri Urbanovej veži bola veľkoplošná obrazovka s druhou časťou veriacich.

Omšu viedol košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober, prítomní boli kardináli a biskupi aj zo zahraničia.

Mesto tolerancie

Ako odznelo v kázni, príbeh mučeníkov hovorí o sile viery.

„Traja katolícki kňazi Marek Križin, Štefan Pongrác a Melichar Grodecký sa nezľakli ani prenasledovania, ani smrti, a presne pred štyristo rokmi, 7. septembra 1619, vydali svedectvo o vernosti Kristovi. Odvtedy sa nad Košicami akoby otvorilo nebo a z tejto miestnej cirkvi sa postupne stala diecéza mučeníkov. Košice sú dnes označované za mesto tolerancie, azda aj kvôli bolestnej skúsenosti spred štyristo rokov. Košice sú príkladom spolužitia spoločenstiev rôznych národností, a hlavne komunít rôznych vierovyznaní.“

Hovorca Arcibiskupského úradu Jaroslav Fabián zdôraznil, že to čo sa udialo pred 400 rokmi v premonštrátskom kostole, si veriaci pripomínali celý rok. „Pre Košičanov to bol prejav odvahy a vernosti. Pozvaní boli ľudia z celej arcidiecézy, je tu klérus z Rumunska, Chorvátska, Maďarska. Je to mimoriadna účasť.“

Priznáva, že vďaka akciám sa ľudia dozvedeli o mučeníkoch viac. „Keby ste sa ma pred rokom opýtali na ich mená, tak ich neviem. Takže určite áno. Lebo po roku príprav som svedkom toho, že aspoň už vieme poriadne mená týchto mučeníkov.“

Živí svedkovia viery

Križin, Pongrác a Grodecký boli obeťami bojov medzi protestantmi a katolíkmi v období vojen s Osmanskou ríšou.

Ich smrť bola tragická, podľa niektorých historických prameňov im odťali hlavy a telá hodili do priekopy.

Počas svojej návštevy v Košiciach ich pápež Ján Pavol II. vyhlásil za svätých. Ich pozostatky sa nachádzajú v rôznych mestách.

Počas jubilejného roka putovali po všetkých farnostiach arcidiecézy dva relikviáre s ostatkami Košických mučeníkov.

„Takže relikvie košických mučeníkov prešli celou arcidiecézou, máme 222 farností, zaniesli sme ich do každej malej dediny, aby ľudia videli, že tu sú živí svedkovia viery,“ vysvetľuje arcibiskup Bernard Bober.

Túžba po vernosti

Moderným spôsobom sa v uplynulých mesiacoch priblížili aj k tváram mučeníkov, a to forenzným spôsobom, výskumom kostí a cez skenovanie, vďaka ktorým sa podarilo sa vyjadriť podobu ich tvárí.

„Chceli sme zviditeľniť skutočnú podobu tých ľudí, ktorí tvárou v tvár stáli voči svojim nepriateľom a pred tvárou Boha vyznali svedectvo viery. Motom bolo: Obnoviť túžbu po vernosti. To charakterizuje každého svedka viery, obnoviť túžbu a zostať tým čím som. V spoločnosti dnes toto narúšame a hľadáme alternatívy. Každý vo svojom stave by mal posilniť tie pružinky vernosti,“ povedal arcibiskup.

V mučeníkoch má aj svoj vzor. „Chcel by som sa stať verným, to je také nevystatovanie sa, aj taká moja túžba zostať práve v tejto pozícii biskupa svedkom viery v dobrom aj zlom. Nie vždy je to jednoduché.“