Celý šport na Slovensku je akýsi čudný, vraví legendárny Poláčik

Titul získal v ôsmich krajinách.

9. sep 2019 o 0:00 Patrik Pavelka

KOŠICE. Najlepší vodný pólista v histórii Slovenska Roman Poláčik, víťaz Pohára európskych majstrov s chorvátskym Splitom a bývalý dlhoročný reprezentant oslávil pred pár dňami svoje 56. narodeniny.

Čomu sa aktuálne venuje?

Na Malte predčasne zrušil zmluvu

Romana Poláčika sme zastihli v Košiciach.

„Už nie som na Malte ako tréner. Ešte som síce mal na túto sezónu zmluvu, ale minulý rok som požiadal o jej zrušenie. Preto som aj v Košiciach, pretože si musím dať do poriadku svoje súkromné veci. Stihol som však byť obchodne na Malte, bol som istý čas v Chorvátsku a Iráne, ale poväčšine som v Košiciach. Momentálne sa pohybujem v sprostredkovateľskom sektore,“ prezradil nám svetobežník, ktorý hrával v kluboch v Maďarsku, Taliansku, Chorvátsku, Grécku, na Malte i v ázijskej Lige majstrov.

Poláčik je medzinárodne uznávanou vodnopólovou persónou a je to bývalý tréner slovenskej a iránskej reprezentácie.

„Onedlho práve do Iránu odchádzam. Mám tam dohodnuté veci s jedným mojím dobrým priateľom, ktorý tam postavil krásny viacúčelový bazén, má svoje juniorské mužstvo Espiner. Budem teda mesiac v Iráne a mesiac doma na Slovensku. Budeme robiť detské kempy, je tam spomínané juniorské mužstvo a do budúcna uvidíme ako to bude s mužmi,“ vraví.

To je už silná káva, krúti hlavou

Naďalej sleduje dianie aj na vodnopólovom Slovensku.