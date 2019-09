Prvý z 300-tisíc stromov už v Košiciach zasadili

Cieľom je zlepšiť klímu v meste a ochladiť ho v čase horúčav.

9. sep 2019 o 14:53 (aktualizované 9. sep 2019 o 16:09) TASR, Peter Jabrik

KOŠICE. Dokopy 300-tisíc stromov by malo v najbližších rokoch pribudnúť v Košiciach a ich blízkom okolí.

Informovali o tom zástupcovia Dobrovoľníckeho centra Košíc (DCK) na pondelkovom brífingu.

Prvý už oficiálne v pondelok aj zasadili.

Ako uviedli, verejnosť môže v rámci pilotného projektu Sadíme Strom života požiadať o výsadbu na svojom pozemku.

„Samotná myšlienka spočíva v tom, čo všetci aj cítime, že horúčavy sú čoraz extrémnejšie. Prichádzajú zväčša len silné búrky, po ktorých voda rýchlo odtečie. Chýbajú teda dlhodobejšie zrážky. Každý strom, ktorý vysadíme, má potenciál klímu v rámci mesta vylepšiť. Vieme, že sme len kvapkou v mori z hľadiska globálnej klímy, ale veríme, že v budúcnosti sa k nám budú pripájať ďalšie mestá,“ informoval hlavný koordinátor projektu Peter Džubera.

Prvých päťtisíc už počas jesene

„V prvej fáze sme sa v rámci Košickej dobrovoľníckej jesene zamerali na širokú verejnosť. Pevne veríme, že sa nám budú ozývať súkromníci, fyzické osoby aj firmy - niektorí sa už ozývajú," povedal riaditeľ DCK Martin Ištvan s tým, že prvá takáto dobrovoľnícka aktivita je naplánovaná na 21. septembra na sídlisku Nad jazerom.

Súvisiaci článok Najväčší zelený projekt na Slovensku. Tajný darca vraj vysadí 24-tisíc stromov Čítajte

„Oslovili sme aj starostov mestských častí, cez ktorých vieme nájsť vhodné miesta na výsadbu stromov z pohľadu existujúcich sietí a ďalších vecí, ktoré by mohli výsadbu skomplikovať. Nejdeme to robiť bezhlavo, budeme sa radiť s odborníkmi,“ doplnil Džubera.

Dovedna kontaktovali zatiaľ päť mestských častí – okrem Jazera ešte Sídlisko Ťahanovce, Furču, Staré Mesto a KVP.

„Máme pud sebazáchovy, sme realisti, všetkých sme teda naraz osloviť nemohli, lebo to by bol hurá projekt,“ vysvetlil Ištvan.

Dobrovoľníci tvrdia, že práve preto vynechali zatiaľ aj najväčšiu mestskú časť Západ, ktorá by pre nich bola „obrovským zákuskom“. Predpokladajú, že príde na rad na jar budúceho roka.

„Potrebujeme si to nejako načasovať, aby sme to zvládli aj logisticky, čo sa týka sadeníc i akcií, lebo očakávame, že dopyt bude postupne narastať,“ podotkol Džubera.

Ako Ištvan pripomenul, záujem o sadenice prejavili aj materské a základné školy a stromy môžu tiež pribudnúť v záhradách pri rodinných domoch.

Potenciál vidí práve v súkromnom sektore medzi individuálnymi žiadateľmi.

Džubera upozornil, že tí, ktorí nemajú vlastné miesto na nové stromy, môžu pomôcť tak, že sa prihlásia aspoň na samotné sadenie, napríklad v školských zariadeniach.

Ištvan by bol šťastný, keby mali po jeseni vysadených aspoň päťtisíc stromov: Máme už zabezpečené kapacity, odkiaľ ich odoberieme. Napríklad pre štátne lesy je to zanedbateľný počet, keďže oni sa pohybujú v miliónoch kusov. Krásne stromčeky má i Správa mestskej zelene a sú tu aj Mestské lesy Košice.“

„Vysadením 300-tisíc stromov v Košiciach by sme vedeli znížiť teplotu v meste počas letných horúčav aspoň o dva až tri stupne Celzia. Čistí to vzduch aj vodu a znižuje sa mestský tepelný ostrov, čiže pre mestskú klímu by to bolo veľmi prospešné," povedala odborná garantka občianskeho združenia MVO Ľudia a voda Dana Kravčíková.

Niekoľko rokov

Projekt je rozvrhnutý na niekoľko rokov.

O aký druh stromu pôjde, rozhodnú po analýze pôdy a konzultácii s majiteľom pozemku.

„Väčšinou chceme ihličnany, lebo sú menej náročné na údržbu a starostlivosť. Aj v zime bude na ne krajší pohľad, keďže sú zelené po celý rok. Samozrejme, sadiť budeme aj listnaté stromy. Skladba bude podľa toho, aká je konkrétna parcela," spresnil Džubera.

„Prostredníctvom mestských častí sa budú distribuovať stromčeky konkrétnym obyvateľom na ich záhradky a tak podobne a za pomoci dobrovoľníkov sa budú sadiť počas našich akcií aj na parcelách vytypovaných mestskými časťami,“ priblížil Ištvan.

Džubera doplnil, že by v ďalšej fáze určite privítali súčinnosť mesta minimálne pri identifikácii vhodných plôch.

Nové dreviny by sa nemali v rámci projektu objaviť len v samotnom meste, ale aj v lokalitách v okrese Košice-okolie s úmyslom zalesňovať ich.

Informácie získajú záujemcovia o stromy na webovej stránke DCK alebo na miestnych úradoch mestských častí.

„My máme len jednu požiadavku. Ak ľudia stromy vysadia na svojom pozemku, aby ich odfotili a zaslali nám to. Chceme takto zabrániť zneužitiu nášho projektu napríklad na ďalší predaj takto získaných stromov od nás. Starostovia majú takú predstavu, že ich budú pre širokú verejnosť vydávať po zaevidovaní na základe občianskeho preukazu,“ uviedol Ištvan.

Pre dobrovoľníkov urobia na základe materiálov od Slovenskej agentúry pre životné prostredie manuál, ako, kde a aké stromy majú správne vysádzať.

„Každú parcelu posudzujeme individuálne. Zaevidujeme osobitne každý vysadený strom. A keď sa stretneme o pár rokov, dúfame, že bude mapa pokrytá množstvom červených bodov,“ zdôraznil.

Kto je za tým

Financovanie výsadby je zabezpečené z prostriedkov súkromného darcu, ktorý DCK oslovil s myšlienkou "strom za každého Košičana", respektíve vysadiť 300-tisíc stromov.

Súvisiaci článok Košický podnikateľ prispeje na 300-tisíc stromov Čítajte

Ako sa podarilo zistiť denníku Korzár, ide o známeho košického podnikateľa Petra Ďuricu.

„Veľmi radi privítame aj ostatných ľudí, ktorí chcú a môžu prispieť na tento projekt, aby sme sa k tomu číslu postupne dostávali," poznamenal Džubera.

Okrem projektu Sadíme Strom života plánuje DCK počas pravidelnej Košickej dobrovoľníckej jesene budovať aj dažďové záhrady či revitalizovať materské školy.