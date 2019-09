Košickí sulíkovci o kríze v SaS: Dívame sa na to s pukancami v rukách

Ostrú kritiku šéfa strany vnímajú ako súčasť straníckej kultúry.

11. sep 2019 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Mimoriadny kongres SaS potvrdil v pozícii lídra Richarda Sulíka.

Podľa jeho oponentov bol však kongres zvolaný v rozpore s demokratickými princípmi a Sulíkovi vyčítajú presadzovanie vlastných záujmov.

Vnútri strany založili platformu s názvom Demokratické jadro.

Okrem deviatich známych poslancov neprišlo na kongres ani viacero členov z regiónov.

Košický okresný predseda Peter Kolár na mimoriadnom kongrese strany bol.

„Máme dobré vzťahy aj s jednými, aj s druhými. V SaS som desať rokov a vždy sa diskutovalo, kritika nie je výnimočná. Niektoré veci boli zverejnené, niektoré sa riešia doma v kuchyni. Aj Richard Sulík hovoril o vylepšovaní programu a to sa bez kritiky robiť nedá.“

Podľa členov novej frakcie u liberálov však Sulíkova „schopnosť zohľadňovať iné záujmy, ako tie vlastné, sa blíži k nule. Jeho konanie v nás zabíja dôveru k nemu a k ušľachtilosti cieľov, ktoré sleduje," napísali v liste podpredsedníčka SaS Jana Kiššová, podpredseda Ľubomír Galko, šéfka poslaneckého klubu Natália Blahová a ďalší poslanci za stranu.

Kolár: Diskutujeme, čo by mohlo byť inak

Podľa Kolára je ostrá kritika predsedu v poriadku.

„Dôležité je, či sa v kľúčových veciach ťahá za jeden povraz, a to sa deje. To, že niektorí členovia majú na niektoré veci iný názor, je úplne prirodzené. Aj my v rámci Košíc mnohokrát diskutujeme, že niečo by mohlo byť inak. Niektoré veci sa riešia verejne, bol by som radšej, keby sa veci riešili interne, ale aspoň to ukazuje, že táto strana nie je autokraticky riadená. Viete si predstaviť, že by v Smere bola taká diskusia a takto nejakí členovia vystúpili voči predsedovi?“ pýta sa Kolár.

Aj starosta mestskej časti Západ Marcel Vrchota (SaS) stojí za Sulíkom: „Chápem to tak, že keď ľudia dlhodobo nejakým spôsobom spolupracujú, tak občas majú aj nejakú ponorku. Ja nie som v politike preto, aby som niekoho miloval alebo nemiloval, ale preto, aby som urobil nejaké konkrétne veci pre obyvateľov.“

Názor spolustraníka Jozefa Rajtára, podľa ktorého by bola Kiššová lepšia premiérka ako Sulík, nechce Kolár komentovať.

„To je názor pána Rajtára, zaoberať sa tým teraz je zbytočné míňanie energie, naším lídrom je Richard Sulík.“

Vrchota: Búrka v pohári vody

„Ktokoľvek z SaS by bol lepším premiérom ako je to teraz, v súčasnosti,“ myslí si Vrchota.

Situáciu po kongrese vníma aj ako formu vnútrostraníckej diskusie.

„Bol som na kongrese a máme staronového predsedu. Vnímam to aj ako formu vyspelosti strany, keďže sa aj takto diskutujú výhrady, čo v iných stranách nie je celkom bežné. Dôležité sú riešenia a nie sympatie. Príde mi to trošku ako búrka v pohári vody, uvidíme, ako sa to dorieši,“ dodal Vrchota.

Členovia Demokratického jadra SaS pôvodne vyzvali svojho straníckeho šéfa, aby mimoriadny kongres zrušil.

Podľa Kolára mal však Sulík podľa stanov plné právo mimoriadny kongres zvolať, čo aj využil.

V Košiciach majú liberáli do desať riadnych členov.

„My máme členstvo rozdelené na dve kategórie. Plnohodnotný člen platí relatívne vysoké členské, čo nie je lacné a mnohých to odrádza a musí prejsť pohovorom. Potom máme 'priateľov slobody', nemajú hlasovacie práva na kongrese, je to ekvivalent členov politickej strany. Je ich niekoľko sto,“ spresnil Kolár, ktorý je poslaneckým asistentom Ľubomíra Galka.

Bratislavské pnutie v strane sledujú košickí členovia so záujmom.

„Mám k obom táborom rovnako blízko, stále im to hovorím, aby sa z členov nestali arbitri. Ak riešim niečo ohľadom podnikateľských slobôd, tak to riešim s Kiššovou, ak niečo s bezpečnosťou, tak s Galkom. Nemám s nikým nesympatiu. My sa na to dívame s pukancami v rukách,“ uzavrel Kolár.