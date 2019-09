Slovnaft Cup: Michalovce prehrali na pôde štvrtoligovej Slávie TU Košice

V riadnom hracom čase sa zrodila remíza, rozhodli penalty.

10. sep 2019 o 18:43 (aktualizované 10. sep 2019 o 20:19) Róbert Andrejov

Agentúrny materiál sme nahradili autorským článkom redakcie Korzára.

KOŠICE. Prekvapujúci pohárový výsledok sa zrodil v utorok podvečer v metropole východu.

Štvrtoligový tím Slávie TU Košice na vlastnom trávniku v súboji 3. kola Slovnaft Cupu šokujúco vyradil účastníka najvyššej súťaže MFK Zemplín Michalovce, keď si s ním poradil po penaltovom rozstrele.

V riadnom hracom čase skončil duel remízou 1:1. Vysokoškolákov poslal do vedenia po štvrťhodine hry kazašský krídelník Yelzhas Kambarov, za Zemplínčanov vyrovnával desať minút pred prestávkou Španiel Pedro García Martínez.

Hrdinom domácich sa však stal brankár Ľubomír Pangrác, ktorý v rozstrele vychytal hneď dvoch hráčov hostí, konkrétne Martíneza a Griča.

Veľké oslavy nebudú, musia ísť do práce

„Prežívam neskutočnú radosť. Porazili sme fortunaligistu, takže čo viac si môžeme priať,“ tešil sa 29-ročný gólman Slávie TU.

„Súper síce mal územnú prevahu, ale do nejakých vážnejších šancí sme ho nepúšťali. Dotiahli sme to do penaltového rozstrelu a takýmto spôsobom postúpiť ďalej je najkrajší možný pocit,“ pokračoval Pangrác.

Čo sa mu hlavou premlelo po tom, čo zneškodnil druhú jedenástku a rozhodca odpískal koniec?

„Neveril som tomu, ale bol som nesmierne šťastný. Ľudia a kamaráti mi tlieskali. Počas rozstrelu mi z tribúny radili, na ktorú stranu sa mám hodiť, ale nepočúval som ich. Nemám rád, keď mi našepkávajú. Rozhodoval som sa stále podľa seba.“

Postúpiť cez prvoligistu sa nepodarí každý deň, ale priestor na veľké oslavy nebol, pretože „veľa chlapcov ide ráno do práce. Našťastie ja som výnimka, lebo som si vybavil voľno,“ usmial sa Pangrác, ktorý je zamestnaný v otcovej firme a jeho náplňou práce je pokladanie podláh.

Keď na nich vybehnú, hneď sa zľaknú

Pre vlaňajšieho semifinalistu sa tohtoročná pohárová púť skončila veľmi rýchlo.

Michalovčania stroskotali na už druhej prekážke, s čím rozhodne nerátali.

„Je to pre nás obrovské sklamanie. So súperom, ktorý hrá o tri súťaže nižšie sme skrátka mali vyhrať, ale trápili sme sa počas celého zápasu. Dospelo to až do rozstrelu, na ktorý sa nemôžeme spoliehať. Vždy je to lotéria,“ skonštatoval stredopoliar MFK Zemplín Stanislav Danko.

Prvoligista v Košiciach herne sklamal a za predvedený výkon si nezaslúžil postúpiť.

Danko si nemyslí, že protivníka podcenili.

„Nevoňal nám však jeho štýl hry. Vedeli sme, že domáci budú bojovať a hrať tvrdšie, na čo nie sme zvyknutí. Keď súper trošku na nás vybehne, hneď sa toho zľakneme. Náš výkon ani zďaleka nebol ideálny, robili sme chyby vzadu, čo nás stálo veľa síl. Z našej strany to bolo celé zle,“ nešetril oprávnenou kritikou do vlastných radov.

Po reprezentačnej pauze žlto-modrí cez víkend privítajú Trenčín.

A s takou hrou, ako sa prezentovali v utorok proti AS veľa vody nenamútia.

„Jednoznačne s tým súhlasím. Musíme dať hlavy hore a zmobilizovať sa. V sobotu musíme rozhodne pridať,“ dodal Danko.

Štatistika Slávia TU Košice - MFK Zemplín Michalovce 1:1 (1:1), na strely zo značky PK 4:3 Góly: 16. Kambarov – 35. Martínez. Rozhodoval: Čiernik - 300 divákov. SLÁVIA TU: Pangrác - M. Popovič, P. Verčimák, Lancoš, Vilčko - Gere - Maliarenko, Čabala (61. D. Novotný), Kosovskij, Kambarov (82. Vysočan) - Trebuňák. MFK ZEMPLÍN: Dráb - Rota, Grič, D. Špak, M. Kolesár - Danko, Mavretič (30. Savvidis), Martínez - Kountouriotis, Hovhannisjan (72. Trusa), Bezerra (53. Popovits).