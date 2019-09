Dom postavil pri pozemku susedy. Tá teraz ľutuje, že to nestopla

Takto to dopadne, keď si účastník konania poriadne nepreverí chystaný projekt.

13. sep 2019 o 0:00 Peter Jabrik

KOŠICE. Nový rodinný dvojdom vyrástol na Školskej ulici v Košiciach. Jedna z jeho stien stojí prakticky na hranici so susedným pozemkom.

Legislatíva pripúšťa len vo výnimočných prípadoch umiestniť stavbu menej ako dva metre od plota suseda. O tom, či je takým aj táto nehnuteľnosť, má pochybnosti nový šéf úradníkov, ktorí stavbu vlani povolili a ich postup kritizoval i druhostupňový orgán.

Pri schvaľovacích procesoch kontroverzné umiestnenie stavby žiadny účastník územného ani stavebného konania nenamietal a nezaoberali sa tým z vlastnej iniciatívy ani úradníci Stavebného úradu mesta Košice, pracovisko Juh.

S preskúmaním rozhodnutí na okresnom úrade neuspela

Až počas výstavby vlani v novembri, teda tri mesiace po nadobudnutí právoplatnosti stavebného povolenia, dala suseda Elena Timčová podnet na preskúmanie rozhodnutí stavebného úradu mimo odvolacieho konania, ktorým sa ako druhostupňový orgán zaoberal Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky.

Napadla odstupové vzdialenosti stavby od jej domu i hranice pozemku, ale aj jej výšku. Zásadne nesúhlasila ani s tým, aby sused zabral časť jej pozemku na stavebné práce.

Požiadala o preskúmanie prípadu a „vyvodenie opravných opatrení až do odstránenia alebo zredukovania rozsahu stavby“.

Okresný úrad jej nevyhovel a ponechal územné rozhodnutie i stavebné povolenie v platnosti.

A to napriek tomu, že vzhľadom na obsah predloženého spisového materiálu konštatoval, že „stavebný úrad si nezabezpečil potrebné podklady pre svoje rozhodnutie, t. j. umiestnenie predmetnej stavby v zmysle situačného výkresu a jeho rozhodnutie nevychádza zo spoľahlivo zisteného stavu veci v zmysle správneho poriadku“.

Nezrušenie spomínaných rozhodnutí obhajuje tým, že okrem podmienky ich nezákonnosti mal aj zákonnú povinnosť dbať na to, že stavebník Peter Sekerák nadobudol právo uskutočniť stavbu dobromyseľne „v súlade s právoplatným stavebným povolením a projektovou dokumentáciou, ktorá bola overená stavebným úradom“.

Do úvahy bral aj to, že ani pri sťažovateľkinom dome nie sú dodržané odstupové vzdialenosti, čo podľa neho „vytvára nerovnocenné podmienky pre umiestnenie stavby na susednom pozemku stavebníka“.

Druhostupňový orgán akcentoval i to, že počas celého procesu schvaľovania nevzniesla žiadnu námietku, pričom to urobiť mohla, keďže bola účastníčkou konaní.

Timčová: Mala som si to preveriť. Sekerák: Súhlasila s tým

„Uvedomujem si, že som urobila chybu, keď som si dôkladne nepreverila, ako presne bude stavba umiestnená a aká bude vysoká. Sused ma však ubezpečoval, že bude stavať iba bungalov pre seba a pre mamičku. Nahliadla som aj do projektu, ale nie som odborníčka a z neho nebolo zrejmé, ako budú domy od seba vzdialené, keďže ten môj v ňom zakreslený ani nebol,“ posťažovala sa nám pani Timčová.

Chápe, že sa s tým už asi nedá nič robiť a to aj preto, že pôvodne nevzniesla žiadne námietky.

Bola by však rada, keby jej prípad poslúžil aspoň ako poučenie i varovanie pre iných, aby neurobili rovnakú chybu a dôkladne si preverili, čo a ako sa ide v ich susedstve stavať.

„Nerozumiem však, prečo tomu nezabránili aspoň odborní pracovníci na stavebnom úrade a dovolili mu to postaviť v rozpore so stavebnou legislatívou,“ podotkla dôchodkyňa.

Sused Sekerák jej terajším výhradám nerozumie.

„Ešte predtým, ako som dom kúpil, som bol za pani Timčovou aj s pôvodnou vlastníčkou. Ukázal som jej projekt, kde bola vyznačená hranica medzi pozemkami i to, kde bude dom umiestnený aj s presne uvedenou vzdialenosťou od jej pozemku. Súhlasila s tým rovnako ako ďalší susedia. Keby mala vtedy nejaké námietky, ani by som ho nekúpil. Podpísala mi to aj na územnom i stavebnom konaní,“ zdôraznil stavebník.

Tvrdí, že on v ničom nepochybil. Doložil úplne všetko, čo od neho stavebný úrad požadoval, má platné rozhodnutie o umiestnení stavby aj stavebné povolenie.