Fanúšikov návrat Slovana potešil, ceny lístkov už menej

Nadávky a hanlivé skandovanie viacerí odsúdili.

12. sep 2019 o 20:34 Patrik Fotta, Judita Čermáková

Atmosféra počas zápasu Košičanov so Slovanom bola elektrizujúca.(Zdroj: Judita Čermáková)

KOŠICE. Po vyše siedmich rokoch sa fanúšikovia hokejistov HC Košice dočkali návratu najväčšieho rivala do extraligy – Slovana Bratislava.

Priaznivci košického celku neskrývali veľké očakávania pred úvodným buly nového ročníka Tipsport ligy.

Oceliari sa v príprave prezentovali atraktívnym ofenzívnym hokejom, ktorý od nich očakávali aj diváci v Steel Aréne.

Tá bola podľa predpokladov zaplnená do posledného miesta. Atmosféra v hľadisku bola od úvodnej tretiny elektrizujúca.

Bez Slovana to nebolo ono

Väčšina fanúšikov bola pred zápasom so Slovanom dobre naladená. Návrat odvekého rivala do najvyššej súťaže prijali s nadšením.

„Na jednej strane je to súper, ktorého v lige nenávidia fanúšikovia všetkých ostatných klubov. No bez Slovana to jednoducho nebolo ono. Žiaden tím nevyvoláva také veľké emócie. Každý zápas proti nim je veľkým sviatkom. Ja osobne som rád, že je späť v lige,“ povedal fanúšik Šimon.

Podobný názor zdieľal aj jeho brat Marek, ktorý si pamätá vypäté zápasy proti Slovanu z minulosti.

„Košiciam fandím už vyše dvadsať rokov. Zažil som pekné aj ťažšie chvíle. Keď Slovan odchádzal do KHL, už vtedy som vedel, že sa raz vrátia späť. Bolo to síce za zvláštnych okolností, vzhľadom na neuhradené výplaty. Pre ligu je to však prínos a pre Košice obzvlášť, keďže máme medzi sebou obrovskú rivalitu. Teším sa na zápasy s nimi a verím, že v nich budeme úspešní,“ uviedol Marek a na margo hanlivého skandovania dodal: