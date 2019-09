Chovan sa snažil po góle vyburcovať spoluhráčov i tribúny

V tíme je kvalita, ktorú musíme ukázať na ľade, vraví.

13. sep 2019 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Hokejisti HC Košice nestačili v otváracom zápase Tipsport ligy vo vypredanej Steel Aréne na Slovan Bratislava.

Oceliari podľahli svojmu najväčšiemu rivalovi, ktorý sa vrátil do najvyššej slovenskej súťaže po siedmich rokoch, najtesnejším rozdielom 1:2.

Víťazný gól belasých zaznamenal košický odchovanec Radovan Bondra.

O jediný presný zásah Košičanov sa postaral Michal Chovan.

Veril, že ešte dokážu vyrovnať

Bratislavčania išli v Košiciach do dvojgólového vedenia zásluhou Štajnocha a Bondru.

Kontaktný gól oceliarov, ktorý zaznamenal Chovan, prišiel dosť neskoro – päť minút pred koncom tretej tretiny.

„Myslím si, že ešte bolo do konca dosť času. Chcel som chlapcov aj tribúny trochu naburcovať. Veril som, že to ešte dokážeme vyrovnať, ale, žiaľ, nepodarilo sa nám to. Pred nami je však vyše 50 zápasov. V tíme je veľká kvalita, ktorú musíme v ďalších dueloch ukázať na ľade,“ povedal Chovan.

Návrat Slovana do ligy je podľa rodáka zo Zvolena veľkým pozitívom.

„Pre ligu to bude určite prínos. Myslím si, že tribúny budú po celom Slovensku plnšie. Mohli sme vidieť, že majú kvalitný tím a osobne som presvedčený o tom, že celá súťaž bude vyrovnanejšia,“ skonštatoval Chovan, ktorý priznal, že pred úvodným zápasom sezóny zohrala rolu aj nervozita.

„Všetko sa to nakopilo. Prvý zápas a navyše doma so Slovanom. Ostali sme trochu zaskočení po ich úvodnom góle. Neskôr sa dostavili naše šance, ale nevyšlo nám to. Verím, že ďalšie zápasy už zvládneme lepšie.“

Musia lepšie plniť systém

Košickí hokejisti strieľali v príprave góly ako na bežiacom páse. V úvodnom stretnutí sezóny im však strelecký prach zvlhol.

„Chýbal nám lepší pohyb. Musíme lepšie plniť náš systém po celých 60 minút. Dôležité je, aby sme využívali presilové hry, ktoré máme výborne nacvičené. Máme v tíme viacero hráčov, ktorí dokážu skvele improvizovať. Obzvlášť v presilovke 5 na 3 musíme vedieť streliť gól a vrátiť sa skôr do zápasu. Všetko, čo nám v príprave padalo, nám proti Slovanu nevyšlo,“ uviedol Chovan.

Hráči si zaplnené tribúny vypredanej Steel Arény užívali, hoci domácich fanúšikov chceli potešiť lepším výsledkom.

„Diváci boli skvelí, hnali nás dopredu a za to sme im vďační. Je veľká škoda, že sme sa im neodmenili víťazstvom, ale pevne verím, že aj na ďalšie zápasy prídu v hojnom počte.“

Bondru prišla podporiť rodina i kamaráti

O víťazstve Slovana rozhodol gól Radovana Bondru, ktorý v Košiciach hokejovo vyrastal.

„Bol to skvelý pocit streliť gól pred vypredanou Steel Arénou. Z nejakých výčitiek obavy nemám. Myslím si, že ľudia to pochopia. Je to len šport a takéto veci sa stávajú takmer každý deň. Spočiatku som cítil trochu nervozitu a cestou na štadión som mal zmiešané pocity, ale všetko to opadlo hneď ako som sa dostal na ľad. Potom to už išlo ľahko. V hľadisku som mal rodičov, súrodencov aj kamarátov. Som rád, že sa na mňa prišli pozrieť,“ povedal Bondra, ktorý pochválil brankára Vladislava Habala.

„Chytal naozaj super. Podržal nás v každom jednom momente. Celých 60 minút bol oporou a nemôžeme mu vôbec nič vytknúť. Pre nás to bolo dôležité víťazstvo, keďže posledné zápasy v príprave sa nám nevydarili.“