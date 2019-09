Biológ: Medzi ľuďmi sa vytratila spolupatričnosť k prírode

Najnebezpečnejšie zviera v okolí Košíc je diviak.

15. sep 2019 o 0:00 Monika Almášiová

KOŠICE. Pre diviaka nie je botanická záhrada botanickou záhradou, ale fantastickým miestom, kde nájde dostatok zelene, potravy a má tam pokoj.

Neradi si uvedomujeme aj fakt, že na miestach, kde sú dnes sídliská boli pred rokmi zelené plochy, kde žila zver.

S mohutnou výstavbou sa musela presunúť inam a aj v lesoch, ktoré sú obkolesené cestami a bytovkami jej začína byť tesno.

Biológ Marcel Uhrín z Ústavu biologických a ekologických vied Univerzity Pavla Jozefa Šafárika vniesol do spolužitia obyvateľov miest a voľne žijúcich živočíchov množstvo logických aspektov, na ktoré sa často zabúda.

Bol tu problém s prílišným výskytom zvierat aj v minulosti, alebo sme len v poslednej dobe začali byť háklivejší?

– Mali by sme si uvedomiť, že aj tam, kde sú dnes veľké mestá, bola pôvodne príroda. My sme sa do nej postupne včleňovali. Mestá rástli a rástli v rámci procesu urbanizácie a pohltili prírodu, buď ju úplne vyštvali alebo zostala len vo fragmentoch. To je jeden z aspektov. Druhý aspekt je, že skutočne prebieha jav, keď sa z okolitej prírody tlačia zvieratá do mesta.

Prečo sa to deje? Aké sú dôvody?

– Znovu apelujem na uvedomenie si kontextov, ľudstvo ako také veľa zo svojej histórie zabudlo. Napríklad sa stratilo povedomie, že sme žili vedľa líšok, ak sa držíme len nášho pásma. Sú zvieratá, ktoré sa prirodzene dlho držali s človekom, lebo im to prinášalo určité výhody v podobe dostatku potravy, ale aj ochrany. Taký dobrý príklad je bocian biely. V dedinách nachádzal miesta, kde mohol hniezdiť a okolo ľudia hospodárili. V dedine mal pokoj a mimo nej nachádzal dostatok potravy. Pôvodne hniezdil na stromoch, takto, súbežne s človekom, ktorý osídľoval krajinu, ju osídlil aj on.

Ďalším príkladom sú netopiere. V súvislosti s rozvojom kresťanstva vznikali kostoly, šľachta si zas stavala veľké stavby a tie mali kryté a tiché podkrovia. Pre netopiere predstavovalo podkrovie analógiu k teplej jaskyni. A tak sa tam usídlili. Človek im, hoci nechtiac, ponúkol priestor, ktorý bol pre ne vhodný, preto niektoré druhy netopierov aj týmto procesom osídlili časť Európy.

Košičania majú skúsenosti s netopiermi, no cyklicky sa opakuje aj problém s pískajúcimi sovíčatami. V diskusiách na sociálnych sieťach sú na nich obyvatelia sídlisk neraz pripravení vytiahnuť aj vzduchovku.