Košický župan dostal od Rašiho stopku na zasadnutie vlády v Čani

Môže za to kritika, že výjazdové rokovania sú ako rozdávanie cukríkov.

16. sep 2019 o 0:00 Jana Ogurčáková

Trnku pozvala Pellegriniho vláda na rokovania v Košickom kraji len raz, do Prakoviec v apríli 2018, odvtedy župana ignoruje. (Zdroj: SITA)

KOŠICE. Kým v iných regiónoch pozýva vláda na svoje výjazdové zasadnutia aj domácich županov, v Košickom samosprávnom kraji (KSK) robí výnimku.

Na rokovaní, ktoré sa v stredu uskutoční v obci Čaňa v okrese Košice-okolie, sa ako prizvaní hostia zúčastnia starostovia, poslanci, primátori, riaditelia štátnych úradov a zástupcovia rôznych organizácií.

Medzi pozvanými však nie je predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka (nezávislý).

Jediný súčasný župan bez pozvánky

Zopakovala sa tak situácia z minulého roka, keď ho vláda nepozvala na rokovanie vlády v Ploskom.

Na prvé výjazdové zasadnutie vlády v Košickom kraji po jej rekonštrukcii po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej už na čele s predsedom Petrom Pellegrinim a vicepremiérom Richardom Rašim (obaja Smer) v apríli 2018 v Prakovciach ešte Trnku pozvali, ale potom do Ploského, ale ani do Rožňavy, Trebišova či Michaloviec, ani teraz do Čane už nie.

Zato prešovského župana Milana Majerského (KDH) vláda na každé svoje výjazdové zasadnutie v jeho kraji prizýva, aj teraz na to utorkové v Giraltovciach.

Aj keď Úrad vlády zabezpečuje výjazdové rokovania po technickej stránke, ich obsah aj účastníci spadajú pod agendu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Rašiho, ktorému vlani pribudla aj oblasť regionálneho rozvoja.

Bývalý primátor Košíc a neúspešný kandidát na župana, ktorého v novembri 2017 tesne porazil práve Trnka a volebné výsledky dokonca museli pre podozrenie z manipulácie pri spočítavaní hlasov preverovať polícia aj Ústavný súd, priznáva, že košický župan dostal na výjazdové rokovania vlády v kraji stopku.

Raši argumentuje, že je to pre Trnkove výroky.