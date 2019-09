Trnka je pre Smer taký outsider, že už sa nechytá ani na kotlebovcov

Keby mu toto Raši robil v škole, možno by ho pokarhali za šikanu.

16. sep 2019 o 0:00 Jaroslav Vrábeľ

Keby boli spolužiakmi a Raši by sa tak k Trnkovi správal v triede, mohla by zakročiť školská psychologička a Richardovi by asi hrozilo aj pokarhanie za šikanu.

Lenže agresor či páchateľ je vicepremiérom SR, jeho obeť je iba predsedom samosprávneho kraja a triedny učiteľ - predseda vlády Pellegrini sa nečinne prizerá.

V minulosti nebol na výjazdové rokovanie vlády pozvaný napríklad banskobystrický župan Kotleba ani jeho podporovateľ, primátor Rimavskej Soboty Šimko.

Takže v takejto extrémisticko-fašistickej partičke sa teraz ocitol Trnka.