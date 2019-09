Primátor Polaček: Dal som pokyn na preškolenie vodičov

Zatiaľ zostáva v platnosti verzia, že zlyhal jednotlivec.

16. sep 2019

KOŠICE. Primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) považuje piatkovú haváriu autobusu MHD na Furči za tragédiu, ktorá ho veľmi mrzí.

„Vydal som pokyn, aby boli všetci zamestnanci Dopravného podniku mesta Košice o nej informovaní a budú preškolení v tom, ako sa má vozidlo zabezpečovať proti samovoľnému pohybu. Som rád aspoň za to, že to nedopadlo ešte tragickejšie,“ uviedol v pondelok na stretnutí s novinármi.

Informoval, že v sobotu navštívil v nemocnici pani, ktorá pri tejto nehode utrpela ťažké zranenia dolných končatín.

„Želám jej čo najrýchlejšie uzdravenie a aby nemala následky.“

Primátor prakticky potvrdil verziu tejto udalosti, ktorú už Korzár zverejnil.

„Štandardne platí pravidlo, že ak sú otvorené dvere, je tam tzv. automatická brzda, takže vozidlo je zabezpečené a nepohne sa. Keďže vodičovi zlyhala elektronika, rozhodol sa reštartovať systém a opustil autobus. Pri reštarte prirodzene brzda povolila. Vozidlo prestalo byť zabezpečené a posunulo sa asi o desať metrov. Niektorí cestujúci z neho v panike rýchlo vystupovali. Medzi nimi aj tá pani tak nešťastne, že skĺzla pod autobus,“ popísal Polaček.

Nemá potvrdené, či mali príkaz odpojiť batériu

Zaujímalo nás, či mali vodiči príkaz reštartovať odbavovací systém (čítačky a palubné počítače) tak, že odpoja batériu, alebo to urobil vodič svojvoľne.

Zrejme to totiž bolo príčinou nehody okrem toho, že pred opustením vozidla asi neaktivoval ručnú brzdu.

„Nemám zatiaľ vedomosť, že by také niečo existovalo. Musíme sa pozrieť do dokumentov, čo všetko vodiči podpisovali, aké klauzuly ohľadom bezpečnostného manažmentu boli alebo neboli v interných predpisoch a či boli dodržané, alebo ide len o zlyhanie jednotlivca,“ dodal primátor.

V otázke viny zostáva zdržanlivý, kým nebude mať príčiny oficiálne potvrdené.

„Nechcem napríklad parafrázovať slová človeka, ktorý pravdepodobne zlyhal. Vypovedal už na polícii a aj na našom dispečingu. Existuje i niekoľko záznamov, ktoré sa predložili príslušným subjektom, vrátane výrobcu autobusov, lebo aj ten sa k tomu musí vyjadriť.“

Polaček zdôraznil, že sa okamžite prijali opatrenia, aby sa niečo také už nestalo.

„Nejde však o technickú poruchu, autobusy sú bezpečné, o tom môžem verejnosť uistiť. S vysokou pravdepodobnosťou ide o zlyhanie jednotlivca, no to nemôžem oficiálne vyhlásiť ja, ale na to je určený kompetentný orgán,“ uzavrel.