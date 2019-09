Gymnazistov evakuovali dvakrát, rodič tvrdí, že ich vystavili riziku

V nemocnici skončili piati študenti.

17. sep 2019 o 14:00 Kristián Sabo

KOŠICE. Pravdepodobne slzný plyn spôsobil v pondelok poplach na Gymnáziu Trebišovská v Košiciach.

Po tretej hodine museli evakuovať 500 študentov a zamestnancov.

Viacerí skončili v nemocnici.

Rodič však namieta, že deti pustili do školy bez predchádzajúcich meraní ovzdušia a tým ich mohli vystaviť riziku.

Rodič: Bolo to nezodpovedné

„Do ovzdušia bola vypustená zatiaľ neznáma dráždivá látka. Žiaci a personál školy začali kašľať, niektorí odpadli a troch dokonca museli hospitalizovať. Škola bola evakuovaná pred vchod a privolaná bola záchranná služba. Zarážajúce však je, že nevolali hasičov a políciu. Vedenie školy sa po nejakom čase rozhodlo bez akejkoľvek odbornej analýzy danej látky vrátiť žiakov a zamestnancov školy do budovy a tým ich vystavili obrovskému zdravotnému riziku. Žiakom učitelia prehľadávali veci a neskôr bola škola opäť evakuovaná. Potom prišli už aj hasiči. Považujem to za maximálne nezodpovedné a trestuhodné, veď vystavili stovky ľudí opätovnému riziku,“ tvrdí rodič.

Hasiči nič nenamerali

Hasičov na zásah privolali niekoľko minút po dvanástej hodine.

„Po príchode sme sa od riaditeľky dozvedeli, že školu evakuovali kvôli dráždivej látke v ovzduší. Žiaci boli sústredení pred školou, dvadsať študentov bolo ošetrených na mieste,“ vysvetľujú hasiči.

Tí prišli na miesto aj so svojou sanitkou, dvoch študentov previezli do nemocnice.

„V priestoroch školy sme nenamerali žiadnu nebezpečnú látku. Okamžite sme začali s odvetraním školy.“

Zástupca riaditeľa: Vrátili sa do vyvetraných tried

Na prípad upozornila v pondelok televízia Markíza s tým, že sa viacerí žiaci sťažovali na problémy s dýchaním a bolo im na zvracanie.

Zaujímalo nás, či sú všetci v poriadku a či škola považuje postupy, ktoré urobila za dostatočné.

„Škola je otvorená, učíme. Máli sme päť žiakov v nemocnici, niektorých už prepustili. Mali nevoľnosti a problémy s dýchaním,“ povedal nám zástupca riaditeľa gymnázia Alexander Štefanko.

Doplnil, že zatiaľ nevedia, čo spôsobilo zdravotné problémy žiakov. Sú však presvedčení, že sa to dozvedia a vinník bude známy.

„My zistíme, čo sa stalo. Myslím si, že to bola nejaká nerozvážnosť. Boli tu záchranné zložky, vraveli, že to mohol byť aj slzný plyn, ale ak áno, tak starší, lebo oči neslzili. Nevedeli sa však jednoznačne vyjadriť, lebo škola bolo vyvetraná. Ale odhady boli takéto. My sme nič nenašli, pedagógovia prezreli aj tašky študentov.“

Prečo však evakuovaných žiakov poslali naspäť do školy a opäť sa u nich objavili príznaky nevoľnosti?

„Boli evakuovaní, prevetrali sme školu a až potom sa študenti vrátili dovnútra. No museli sme ich opäť evakuovať. Niektorí mali pocit, že ich škriabe v hrdlách, ťažšie sa im dýchalo. Zdôrazňujem, vrátili sa do vyvetraných priestorov, no problém sa zopakoval. Najprv sme nevolali hasičov, prvé čo sme urobili, otvorili okná, dvere a vyvetrali sme školu. Boli to prirodzené reakcie, máme aj chemikov na škole, tak sme takto reagovali. Nakoniec sme privolali hasičov, tí nič nenamerali.“

Prípad vyšetruje aj polícia.