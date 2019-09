Botanická záhrada je stále hore nohami. Veľká obnova sa predĺžila o mesiac

Riaditeľ: Návštevníci nerozumeli, prečo sme zatvorili, ale my nemáme funkčnú ani toaletu.

22. sep 2019 o 0:00 Judita Čermáková, Monika Almášiová

KOŠICE. Košická botanická záhrada je od 1. júla zatvorená.

Po vynovení vnútorných a vonkajších priestorov mala byť otvorená v pondelok 16. septembra, no napokon sa termín posunul o mesiac.

Prvých návštevníkov by teda mala privítať až 16. októbra.

„Obnovovala sa elektroinštalácia v celej administratívnej budove, začali sme už v júni,“ hovorí riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ Pavol Mártonfi. Náklady sa pohybujú okolo 530-tisíc eur a UPJŠ ich financuje z vlastných zdrojov.

„Vymieňajú sa aj svietidlá v budove, na čo nadväzujú opravy a vymaľovanie priestorov a následne bude v mnohých častiach nasledovať výmena podláh a nábytku. Zároveň vo vonkajších priestoroch rekonštruujeme jeden zo skleníkov a realizujeme modernizáciu dolného bazéna pre vodné rastliny, ktorý je v havarijnom stave,“ vyratúva Mártonfi.

Vynovená vstupná hala

Hoci boli práce rozvrhnuté tak, aby do polovice septembra stihli otvoriť, napokon potrebujú mesiac navyše. Dôvodom sú neočakávané udalosti, ktoré súviseli s opravami.

„Pre nové rozvody elektroinštalácie sa sekalo do stien, následne sa omietalo a maľovalo, práve tu vznikli komplikácie. Na niektorých miestach začala po výmaľbe opadávať omietka, to sa všetko muselo opraviť,“ pokračuje riaditeľ a ukazuje na vstupnú halu, ktorej oprava si vyžaduje dlhší čas ako predpokladali.

„Začal sa nám rozpadávať strop, ten sa teda dal dole a tým pádom sme sa rozhodli, že dáme do poriadku aj priestor okolo akvárií. Keby sme upravili všetko okolo a toto nechali pôvodné, bolo by to ako päsť na oko.“

Päťdesiatročná budova

Budova je rozdelená na časť, v ktorej pôsobia zamestnanci botanickej záhrady a časť, ktorá patrí Prírodovedeckej fakulte UPJŠ.

„Na budúci rok oslávi botanická záhrada sedemdesiat rokov, táto budova má niečo viac ako päťdesiat.“