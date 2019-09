Košickí aktivisti varujú, že zrušia podporu primátorovi Polačekovi

Hlasovali už aj o vylúčení viceprimátora Gibódu z klubu.

18. sep 2019 o 6:00 Peter Jabrik

KOŠICE. Doterajšia úzka spolupráca vedenia mesta Košice na čele s primátorom Jaroslavom Polačekom (nezávislý) s poslaneckým klubom Košickí aktivisti a nezávislí (KAN) má kritické trhliny.

Ich prejavom je aj to, že sa na mimoriadnom rokovaní klubu v utorok hlasovalo o vylúčení jeho člena – viceprimátora a dlhoročného blízkeho Polačekovho spolupracovníka Marcela Gibódu (nezávislý).

Burdiga: Vedenie mesta si uzurpuje moc na rozhodovanie

Navrhol to iný člen – mestský poslanec a splnomocnenec primátora pre urovnanie vzťahov s parkovacou firmou EEI Henrich Burdiga (nezávislý).

„Za prvých deväť mesiacov ja ani väčšia časť nášho klubu nemá pocit, že by mesto Košice fungovalo tak, ako sme si predstavovali. Vedenie mesta, žiaľ, odmieta prijať názory aktivistov, radiť sa, neakceptuje naše návrhy a javí sa, že si uzurpuje moc na absolútne rozhodovanie. S ohľadom na činnosť člena nášho klubu, viceprimátora Gibódu, som požiadal predsedu Ladislava Strojného o mimoriadne zasadnutie klubu,“ uviedol Burdiga pre Korzár.

Pokračoval, že Gibódovi tlmočili vážne výhrady voči jeho doterajšej činnosti, keďže sa nerealizujú veci tak, ako to mali vo volebných programoch.

„Záverom bolo tajné hlasovanie o jeho vylúčení z klubu. Tento návrh nezískal potrebnú dvojtretinovú väčšinu členov, takže Gibóda zostáva členom. Rešpektujem to. Neprekvapilo ma to, keďže na to neprebiehali žiadne prípravy,“ konštatoval poslanec.

Varoval, že Polaček môže o podporu rýchlo prísť

Tvrdí, že musel takýto návrh podať vo svetle posledných udalostí, hlavne týkajúcich sa chystaných forenzných auditov.

„Je tu tiež znásilňovanie demokracie pri plánoch na výstavbu charitného domu v lokalite na Juhu napriek petícii s vyše 6-tisíc podpismi. Pritom do volieb sme išli s tým, že budeme načúvať hlasu obyvateľov i mestských častí. Budeme žiadať stiahnutie oboch týchto bodov zo zastupiteľstva.“

Chcel tým dať jasne najavo, že nie je ďalej možné udržať podporu primátorovi, ktorú vyslovili ešte pred komunálnymi voľbami.

„Už vtedy sme dôrazne upozorňovali, že podpora nebude bezvýhradná. A keďže, žiaľ, nepočúva názory ani ďalších ľudí, nielen aktivistov, nastal podľa nás čas urobiť koniec takým praktikám, ktoré pripomínajú bývalého primátora Richarda Rašiho zo Smeru, a vyhraniť sa voči nim,“ vysvetlil Burdiga.

Dodal, že s ohľadom na vývoj fungujúcich, či skôr momentálne javiacich sa ako nefungujúcich Košíc, môže podľa neho Polaček o ich podporu veľmi rýchlo prísť.

Ak sa nezmení prístup vedenia mesta k riešeniu problémov a bude očakávať od KAN fungovanie na princípe predchodcov, nebude mať pre Burdigu žiadny zmysel naďalej vykonávať poslanecký mandát.

„Ja som kandidoval preto, aby sme docielili zmenu. Dva a pol roka som kričal spoza plota a nič som nevyriešil. Ak budem sedieť v poslaneckej lavici a vedenie mesta si bude bez ohľadu na názory poslancov riešiť veci po svojom, budem na tom viac-menej rovnako ako pred voľbami. Súčasná situácia je pre väčšinu poslaneckého klubu neprijateľná. Veríme, že tento náš odkaz vedeniu mesta dopomôže k tomu, aby si to uvedomilo, začalo veci riešiť reálne a v prospech obyvateľov.“

Memorandum s EEI vraj mohlo byť už podpísané

Poslanec pripomenul, že podporu primátorovi podmienili riešením vážnych problémov mesta, ako bolo napríklad parkovanie.