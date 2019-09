Polaček o výbere šéfov mestských firiem: Situácia je vážna, som sklamaný

Má signály, že neprejde žiadny z vybratých kandidátov na šéfov mestských firiem.

18. sep 2019 o 14:59 Peter Jabrik

KOŠICE. Primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý) čelí rebélii aj tých mestských poslancov, ktorí ho doteraz podporovali.

Pred štvrtkovým mestským zastupiteľstvom to totiž vyzerá tak, že nemá dostatočnú podporu pre inštalovanie víťazných uchádzačov z výberových konaní na posty šéfov štyroch mestských podnikov.

Ich nominácie sa chystá primátor predložiť poslancom na schválenie.

O post generálneho riaditeľa Bytového podniku mesta Košice sa uchádza vedúci úseku správy a údržby v Študentských domovoch a jedálňach Technickej univerzity v Košiciach Peter Vrábel.

V súboji o pozíciu generálneho riaditeľa Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) uspel konateľ spoločnosti Technik Slovakia Tomáš Kizek z Ratnoviec v okrese Piešťany.



Spoločnosti TEHO by v prípade odobrenia poslancami naďalej šéfoval súčasný poverený riaditeľ Jaroslav Tkáč.

K13 - Košické kultúrne centrá by výberová komisia zverila košickému advokátovi a konateľovi reklamnej agentúry Tomášovi Petraškovi.

Primátor: Aj transparentnosť je niekedy slepá

„Po prvýkrát v histórii Košíc sme urobili verejné transparentné výberové konania. S cieľom, aby vyhrali tí najlepší. Aby sme tu na kľúčových pozíciách nemali bratrancov, kamošov, neschopákov, po smerácky povedané našich ľudí, ktorí držia líniu. Takto to tu fungovalo za bývalého vedenia a ja som sľúbil opak. A prečo sme to urobili? Aby peniaze v podnikoch išli na potrebné a zmysluplné veci a nie napríklad na vily 'správnych ľudí',“ uviedol Polaček na stredajšom mimoriadnom brífingu.

Výberová komisia, ktorá mala vybrať najlepších, bola podľa neho zložená z odborníkov, vedenia mesta a poslancov.

„Každý v komisii mal rovnaký počet hlasov. Prakticky bolo nemožné niečo ovplyvniť. Lenže teraz sa zdá, že s najväčšou pravdepodobnosťou väčšina poslancov nebude hlasovať za víťazov súťaže. Tento týždeň som pred polnocou z tejto kancelárie ešte neodchádzal. Komunikujem s klubmi, rozprávame sa, snažím sa nájsť riešenie, ale zatiaľ márne, aj tak sa zdá, že hlasovanie dopadne negatívne. Priznám sa, že som z toho sklamaný. Budem ešte aj dnes (v stredu - pozn. red.) iniciovať ďalšie stretnutia, situácia je ale vážna,“ netajil primátor v reakcii na vyjadrenia niektorých mestských poslancov, že vybratí uchádzači nemusia získať dostatočnú podporu.

„Na jednej strane sa podarilo čestne vybrať najlepších. Na druhej strane zrejme nebudú mať víťazi podporu v zastupiteľstve. Tu naráža naša čestnosť a snaha dostať čo najlepších ľudí do verejného priestoru na politikárčenie. Prečo sa nenájde dostatočný počet poslancov, aby zahlasovali za dobrú vec? To sa treba opýtať ich, aké majú dôvody.“

Nemali vraj sťažnosti na netransparentnosť

Podľa primátora poslanci transparentnosť výberových konaní počas ich priebehu nespochybnili.

„Vyzerá to tak, že sa im nepáčia víťazi. Čiže transparentnosť áno, ale len ak dopadne, ako chceme. Keď by som to mal odľahčiť, tak poviem - ideme žrebovať dovtedy, pokiaľ nevytiahneme sedmičku? Prepáčte, ale takéto hry ja odmietam hrať,“ zdôraznil Polaček.

Uvedomuje si, že tým zaťažujú Košičanov.

„Takýmito nezmyselnými bojmi ich otravujeme. A mňa to úprimne mrzí, lebo radšej by som teraz ľuďom s úsmevom hovoril o tom, že ideme vybudovať novú plaváreň, kúpiť nové autobusy, zrekonštruovať rekordný počet ciest a chodníkov. Ale chcem to robiť čestne, žiadne kšefty pre nikoho. To je môj odkaz. Ľudia nás zvolili preto, lebo veria, že budeme konať čestne. Takto to vnímam ja,“ vyhlásil.

Teraz je podľa neho na svedomí každého jedného poslanca, ako bude hlasovať.

„Pravdou je, že transparentnejšie v histórii Košíc riaditelia podnikov ešte vybratí neboli,“ pripomenul primátor.

Obáva sa, že ak mestskí poslanci neschvália týchto kandidátov, môže to spôsobiť do budúcnosti veľké problémy a mesto Košice spochybniť ako serióznu samosprávu.

„Ak sa raz prihlásia do výberového konania uchádzači o funkciu a sú ochotní rešpektovať náročné pravidlá, nie je správne, aby sme im na záver celého procesu povedali, že nie si dostatočne pekný, nemáš možno niečo, čo by si mal mať, a preto ťa neschválime. Prídu po tomto iní kandidáti do ďalšieho výberového konania? Určite sa budú pýtať, že keď vyhrajú, ukážu svoju tvár verejnosti, budú grilovaní, prejdú sitom, strávia pri tom nejaký týždeň, akú majú garanciu transparentného výberu, keď teraz nechceme akceptovať najlepšieho? Aký kredit má vaše mesto?" opýtal sa primátor s tým, že je nezodpovedné spochybňovať trojmesačnú prácu.

Možno by ešte chápal, keby existovali výhrady k jednému zo štyroch vybratých kandidátov, ale zopakoval, že tu sú spochybňovaní všetci.