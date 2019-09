Oslávenca Repeho vyjde premiérový gól v košickom drese draho

Asi to bude za 3 000 eur, pousmial sa Slovinec.

19. sep 2019 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Hokejisti HC Košice majú po úvodných troch kolách na konte šesť bodov za vydreté víťazstvá 2:1 v Nových Zámkoch a 3:2 doma s Trenčínom.

V poslednom stretnutí otváral skóre zápasu slovinský obranca Jurij Repe, ktorý zároveň oslavoval 25. narodeniny.

Pre rodáka z Kranju išlo o premiérový gól v drese oceliarov, za ktorý bude musieť prispieť do klubovej kasy.

Viac sa však tešil z tímového úspechu a zisku troch bodov, po prvom domácom víťazstve v sezóne.

Ešte majú na čom pracovať

V úvodnom zápase sezóny proti Slovanu pôsobili košickí hokejisti, obzvlášť v porovnaní s výkonmi v príprave, neistým dojmom.

V súboji s Trenčínom už došlo k miernemu zlepšeniu.

„Do každého domáceho zápasu chceme nastúpiť s tým, že ideme hrať náš vlastný štýl hokeja. Chceme, aby súperi vedeli, že ich tu nečaká žiadna zábava a budú to mať zakaždým pekelne ťažké. Proti Trenčínu sme hrali dobre prvé dve tretiny, na súpera sme vyleteli a dali sme rýchly gól. Stále to však nie je to, čo by sme chceli predvádzať. V závere sa príliš trápime a sme zbytočne vylučovaní. Máme na čom pracovať, ale pevne verím, že to dokážeme,“ povedal Jurij Repe.

Práve expresný gól slovinského legionára dodal Košičanom potrebný pokoj na hokejky.