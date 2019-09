Mesto Košice chce stavebné povolenie k rozšíreniu Slaneckej do decembra

Samospráva tvrdí, že vie preukázať vzťah ku všetkým pozemkom pod budúcou stavbou.

19. sep 2019 o 0:00 Michal Lendel

KOŠICE. Začiatkom týždňa informoval primátor Košíc Jaroslav Polaček (nezávislý), že v najbližších dňoch by malo mesto iniciovať stavebné konanie k projektu rekonštrukcie a modernizácie Slaneckej cesty.

Ide o jeden z neuralgických bodov košickej dopravy, ktorý sa snaží mesto riešiť už roky.

Stavebné povolenie chcú do polovice decembra

„Územné konanie prebehlo už v minulosti, teraz by malo nasledovať to stavebné. V tejto chvíli čakáme na ukončenie výrubového konania, ktoré by malo byť pomaly uzatvorené. Našou snahou, ale aj povinnosťou je, aby sme do polovice decembra mali k dispozícii stavebné povolenie a aby sme do konca roka mohli žiadať o financovanie stavby z Integrovaného regionálneho operačného programu,“ uviedol primátor v pondelok.

Doplnil, že takto môžu získať Košice na projekt, ktorý by mal vyriešiť zápchy vznikajúce na sídlisku Nad jazerom, okolo 15 až 16 miliónov eur.

K tomu, aby sa mohla radnica uchádzať o peniaze z eurofondov, musí mať vyriešené vlastnícke vzťahy k pozemkom pod budúcou stavbou.

Ako pripomenul Polaček, zástupcovia mesta absolvovali s vlastníkmi tamojších parciel stovky rokovaní.

Radnica: Vieme preukázať vzťah ku všetkým

Ešte v pondelok avizoval primátor, že mestu chýba vysporiadať posledný pozemok, pričom k dohode medzi mestom a jeho vlastníkom by mohlo dôjsť v najbližších dňoch.