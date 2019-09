Košickí poslanci odmietli nový útulok. Rozvášnených ľudí upokojovali policajti

V plnej zasadačke znel potlesk, ale aj piskot.

19. sep 2019 o 11:35 Judita Čermáková, Jana Ogurčáková

KOŠICE. Mimoriadne vypäté emócie priniesol úvod rokovania košického mestského zastupiteľstva.

Na jednej strane boli obyvatelia útulku na Bosákovej a ich sympatizanti, na druhej odporcovia nového charitného domu na Jarmočnej.

Desiatky obyvateľov prišli na rokovanie mestského zastupiteľstva kvôli návrhu radnice na dlhodobý prenájom mestských pozemkov Arcidiecéznej charite.

Tá chce na mestských pozemkoch postaviť nový charitný dom, pretože doterajšie zariadenie na Bosákovej už nespĺňa zákonné normy.

Nevypočutí

Starosta Juhu Jaroslav Hlinka (nezávislý) navrhol, aby sa o prenájme opätovne rokovalo a bod sa z rokovania stiahol: „Nebol schválený začiatkom júla a je tu navyše petícia so 6 000 podpismi.“

Vtedy návrh neprešiel o jediný hlas.

To, že o rovnakom návrhu sa rokuje už tretíkrát za sebou, považujú niektorí poslanci za ohýbanie demokracie a nátlak radnice.

Hlinkov návrh poslanci nepodporili.

Proti návrhu radných je celá južanská samospráva.

Primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) uviedol, že s autormi petície a zástupcami samosprávy rokovali, no bez výsledku.

Mestský a miestny poslanec Viliam Knap (nezávislý) považuje tému za pálčivú: „Petícia nie je proti výstavbe charitného domu, ale za zmenu lokality. Jarmočnú považujeme za nedôstojnú, je pri dvoch nelegálnych osadách, štvorprúdovej ceste a železničnej trati.“

Námestníčka: Dajme im šancu

Viceprimátorka Lucia Gurbáľová (KDH) akcentovala zodpovednosť, ktorú má mesto k sociálne slabším obyvateľom: „Sú tu obyvatelia Bosákovej, nie sú to tí, od ktorých by niečo hrozilo. Potrebujú podať pomocnú ruku, prístav, odkiaľ by sa neskôr zaradili do života. Dajme im túto šancu.“

V Košiciach je 1 200 ľudí bez domova.

Michal Djordjevič (nezávislý) sa pýtal, či súvisí odpratanie Bosákovej s projektom výstavby developera v tejto lokalite. Pýtal sa, prečo sa nový útulok nepostaví na Bosákovej.

Rokovanie sprevádzali výkriky prítomných.

Zdenko Lipták (nezávislý) býva v blízkosti charitného domu. Obyvatelia na Fialkovej ulici nepredstavujú podľa neho žiadne riziko a útulku by sa nemali ľudia báť: „Sú tam ľudia, ktorí sa rozhodli zmeniť svoj život, preto sú tam.“

Problémom sú podľa neho obyvatelia, ktorí prebývajú neďaleko v kríkoch. Tieto skupiny by však poslanci mali odlišovať.

Vybičované emócie

Poslanci schválili procedurálny návrh Miroslava Špaka (nezávislý), aby sa mohlo diskutovať nad obvyklý rámec.

Hlinka zdôraznil, že v prípade schválenia by sa mohli Južania podpísaní pod petíciou obrátiť na prokuratúru a súd: „Nechápem, prečo o tom tretíkrát rokujeme. Ak to dnes prijmeme, hodíme názor 6000 obyvateľov do koša?“

Navrhol, aby vec preskúmal hlavný kontrolór a bod sa dovtedy prerušil, no poslanci to nepodporili.

„Fúj! Hanba! Tak vyzerá demokracia?“ kričali prítomní obyvatelia.

Rozvášnených ľudí upokojovali mestskí policajti.