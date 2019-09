Na košickom stredoškolskom internáte žijú študenti s plošticami a blchami

Dezinsektor: Doniesli ich tam sami, môže sa to stať aj v hygienicky čistom prostredí.

20. sep 2019 o 0:00 Monika Almášiová, Judita Čermáková

KOŠICE. Študenti ubytovaní na školskom internáte Antona Garbana na Werferovej 10 v Košiciach od uplynulého týždňa riešia problém s hmyzom.

V izbách žijú spoločne s blchami a plošticami, sú doštípaní a podľa slov jednej zo študentiek si ich už odniesli aj domov.

„Snažíme sa to riešiť, ale internát ignoruje naše požiadavky a máme pocit, že problém neriešia komplexne,“ obrátili sa na nás ubytovaní študenti.

„Jediné opatrenie, ktoré urobil internát je, že umyli podlahy Savom. Vychovávateľky nám povedali, že tie červené fľaky máme od komárov. Pritom jedna žiačka bola aj u lekára, ktorý jej povedal, že to vyzerá tak, že to má od ploštíc.“

Ploštica alebo lístie?

Prvýkrát sa mal hmyz na izbách objaviť počas druhého septembrového týždňa.

Keďže ide o stredoškolský internát, študenti v ňom boli ubytovaní od začiatku nového školského roka.

„Vychovávateľky a riaditeľka všetko zapierali. Keď išla kamarátka ukázať vychovávateľke mŕtvu plošticu, tá jej ju sfúkla z ruky s konštatovaním, že to je len lístie. Ale lístie vás nepohryzie. Riešili sme to my aj rodičia, ale nič sme nevyriešili,“ povedala nám jedna z ubytovaných stredoškoláčok.

Opakovaná dezinsekcia

Riaditeľka internátu, ktorý je v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja, pre denník Korzár potvrdila problém s plošticami.

„Vyskytol sa 12. septembra, sťažovali sa naň tri žiačky a mamka jednej zo žiačok,“ uviedla Katarína Takácsová.