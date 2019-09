Košickí poslanci neschválili kandidáta Kizeka za šéfa dopravného podniku

Bytový podnik, Tepelné hospodárstvo a K13 budú mať odobrených riaditeľov.

19. sep 2019 o 17:39 Peter Jabrik

KOŠICE. Traja za štyroch vybratých kandidátov na posty riaditeľov v košických mestských spoločnostiach a príspevkovej organizácii získali vo štvrtok podporu mestského zastupiteľstva.

Neprešiel hneď prvý predstavený

Za generálneho riaditeľa a člena predstavenstva Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) neschválili poslanci konateľa spoločnosti Technik Slovakia Tomáša Kizeka z Ratnoviec v okrese Piešťany.

Neakceptovali tak výsledok výberového konania, z ktorého vzišiel Kizek ako víťaz.

Poslanci Daniel Rusnák (KDH) a Ján Jakubov (Smer) poukázali na to, že tohto uchádzača ani nemala výberová komisia vybrať a následne primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) predložiť zastupiteľstvu, lebo nespĺňa jednu z podmienok účasti na výberovom konaní, a tým je vysokoškolské vzdelanie.

Napriek tomu dostal napokon 14 hlasov poslancov, ale keďže piati boli proti a dvanásti sa zdržali hlasovania, nedosiahol väčšinu hlasov.

„Život ide ďalej. Čo spravím?“ zareagoval Kizek.

Investovanú energiu a čas do prípravy na výberové konanie, ktoré tým vyšli nazmar, berie pragmaticky.

„Keď robíte, vždy robíte možno desať vecí naraz. Ak vám z nich vyjde jedna – dve, za to treba byť vďačný.“

Potvrdili povereného, nastupujú dvaja noví

Novým generálnym riaditeľom Bytového podniku mesta Košice (BPMK) bude vedúci úseku správy a údržby v Študentských domovoch a jedálňach Technickej univerzity v Košiciach Peter Vrábel. Na tejto pozícii končí Bartolomej Szabó.

Podporilo ho 25 poslancov, proti jeho angažovaniu nebol nikto a zdržali sa šiesti.

„Celé výberové konanie na riaditeľa BPMK bolo transparentné. Nečakal som, že sa dostanem až do samého záveru. Potešilo ma, že žiadny z poslancov nebol proti, čo je veľmi dobrým signálom pre našu budúcu spoluprácu. Už sa na ňu teším,“ povedal Vrábel krátko po hlasovaní.

Spoločnosti TEHO bude naďalej šéfovať súčasný poverený riaditeľ Jaroslav Tkáč, ktorého podporilo 20 poslancov, dvaja boli proti a ôsmi sa zdržali.

Riadenie príspevkovej organizácie K13 - Košické kultúrne centrá zverilo mestské zastupiteľstvo košickému advokátovi a konateľovi reklamnej agentúry Tomášovi Petraškovi, ktorý strieda poverenú štatutárku Denisu Vágner.

Ešte pred hlasovaním povedal, že takéto otvorené výberové konanie aj s verejným vypočutím i možnosťou verejnosti klásť priamo uchádzačom otázky je zaujímavou skúsenosťou.

Po ňom, keď dopadlo v jeho prospech, tvrdil, že ho vníma veľmi konzervatívne „nakoľko som si už niekoľkokrát v tomto výberovom procese myslel, že je ukončený. Podľa mojich vedomostí musí ešte toto uznesenie podpísať pán primátor, ešte nemám podpísanú pracovnú zmluvu, takže za uzavreté to stále nepovažujem“.

Nepriamo narážal na informácie spred rokovania, že vybratí uchádzači nemusia získať podporu poslancov, na čo niektorí upozorňovali.

Signály, že s najväčšou pravdepodobnosťou nemusí prejsť žiadny z nich, avizoval ešte v stredu aj Polaček.

„Ja by som bral za pozitívum, že ma vybrala odborná výberová komisia. A negatívne politické rozhodnutie mestského zastupiteľstva by bolo určite sklamaním, ale s tým bolo potrebné počítať,“ podotkol k tomu Petraško.

Dodal, že ak by poslanci odmietli všetkých, mohlo by to odradiť budúcich kvalitných odborníkov v uchádzaní sa o takéto posty v meste Košice.

Polaček bol spokojný

„Ešte pred pár hodinami bola absolútna neochota diskutovať o riaditeľoch. Teším sa, že si poslanci vstúpili do svedomia a že sa situácia od včera (stredy - pozn. red.) radikálne zmenila. Každopádne chcem vyjadriť radosť, že sme sa naozaj výrazným krokom v tejto téme posunuli," uviedol Polaček pre agentúru SITA.

Úspešní uchádzači sa majú svojich funkcií ujať od 1. októbra.

Ako dodal Polaček, na nasledujúcom mestskom zastupiteľstve, ktoré bude začiatkom novembra, by rád predstavil poslancom úspešných uchádzačov do ďalších štyroch mestských podnikov.