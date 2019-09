Stovky ľudí štrajkovali v centre Košíc proti klimatickej hrozbe

Školákov inšpiruje Greta Thunbergová. Nemáme čas, skandovali Hlavnou ulicou.

20. sep 2019 o 15:21 Jana Ogurčáková, Kristián Sabo

KOŠICE. Stredoškoláci, aktivisti a Košičania, ktorí cítia potrebu upozorniť na klimatické zmeny, sa zišli v piatok napoludnie pri pódiu na Dolnej bráne.

Vlani začala Greta Thunbergová protestovať pred budovou švédskeho parlamentu a politikov svojej krajiny žiadala, aby urobili viac v boji proti klimatickým zmenám a zníženiu produkovaných emisií.

Svojím štrajkom inšpirovala mladých ľudí v Európe a vo svete k vlne protestov známych ako "Piatky za budúcnosť".

K mestám po celom svete sa pripojili aj Košice. Štrajk po niekoľkýkrát zorganizovali aktívni stredoškoláci.

Študentka: Deti by nemali štrajkovať

Klimatický štrajk sa začal víziou, ktorá predstavila apokalyptickú verziu budúcnosti, ak sa nezmení konzumný spôsob života.

Účastníci si symbolicky na minútu sadli alebo ľahli, cez akciu die-in tak chceli ukázať verejnosti, ako môže v neďalekej budúcnosti vyzerať ľudstvo.

„Deti a študenti by nemali štrajkovať. Počúvame to a je to pravda, deti by naozaj nemali štrajkovať. Ako povedala Greta, nemalo by existovať niečo také ako mladí klimatickí aktivisti. Rovnako tak by nemali byť ignorované vedecké výskumy. Nemali by sa vypúšťať také obrovské množstvá CO2 do ovzdušia a predsa, deje sa to,“ povedala stredoškoláčka Sarah Takáč.

Odborári varujú pred katastrofami

Viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová zdôraznila, prečo je klimatická kríza jedným zo základných problémov európskych odborov. A prečo tie musia vytvárať tlak na vlády.

„Musíme si uvedomiť, že súčasný ekonomický systém postavený na konzume a spotrebe, bezprecedentnom a neobmedzenom raste, ale s obmedzenými zdrojmi je jednoducho neudržateľný. V konečnom dôsledku nás vrhá do ekonomickej a sociálnej neslobody, vytvára obrovské sociálne rozdiely a drancuje planétu.“

Podľa nej by viac nemali byť modlou konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ale udržateľnosť a sociálna zodpovednosť.

„V blízkej budúcnosti budú v súvislosti s klimatickými zmenami rôzne zničujúce javy a katastrofy, ako záplavy, suchá, požiare, búrky a hurikány. Budú naberať na intenzite a v ich dôsledku budú najchudobnejší tejto planéty najviac zasiahnutí,“ varovala Uhlerová.

Deti bez guľovačky

Na pódiu vystúpila aj Blažena Sedrovičová v mene hnutia Znepokojené matky.

„Sme znepokojené, lebo emisie stále stúpajú, pretože naše lesy stále ubúdajú. Sme znepokojené výhľadom budúcnosti, ktorá čaká naše deti. Ako môžeme len tak žiť náš bežný život s vedomím, že naše deti už možno nezažijú vzrušenie z poriadnej zimnej guľovačky?“

Hovorí, že sa reálne boja, a tak nemôžu ostať apatickí.

„Tento strach by nás mohol paralyzovať a uviesť do apatie, do pocitu, že aj tak nič nezmeníme. Ale my sme sa rozhodli, že tomu neprepadneme. Strach nám dáva energiu. Nepoľavíme a nedovolíme, aby ľahostajnosť zničila budúcnosť našich detí. Aby ich obrala o svet, ktorý je pre našu generáciu taký samozrejmý. Budeme bojovať, lebo nám nič iné neostáva,“ dodala Sedrovičová.

Vyzývajú na lokálnejší život

Protestujúci po príhovoroch pochodovali po Hlavnej ulici a nesúhlas s kompetentnými vyjadrovali pokrikom: „Nemáme čas!“

Košičanka Zuzana Jarošová sa ako geografka venuje téme klímy a mesta.

„Už nestačí len recyklovať, treba tlačiť na tých, ktorí menia zákony a majú dosah na veľkých výrobcov. Nakoniec sme to ale my, kto užíva tie veci, to teplo doma, my lietame.“

Človek by mal podľa nej žiť viac lokálnejšie.

„Dobré je myslieť na to, čo jeme. Nemusia všetci prestať jesť mäso, ale nie je úplne vhodné jesť nejaké hovädzie mäso z Brazílie, ktoré cestuje cez pol sveta, ale radšej si vybrať klobásku, ktorá sa vyrába napríklad 20 km od mesta.“