Ihnát predbehol odvolanie z dopravného podniku. Vzdal sa sám

Chystali sa ho vymeniť, lebo vynechával rokovania dozornej rady.

23. sep 2019 o 0:00 Peter Jabrik

KOŠICE. Na štvrtkovom mestskom zastupiteľstve došlo ku kurióznej situácii.

Poslanec a starosta mestskej časti sídlisko Ťahanovce Miloš Ihnát (nezávislý) navrhol doplniť do programu rokovania bod, že sa vzdáva funkcie člena dozornej rady Dopravného podniku mesta Košice (DPMK).

Jeho kolega z tohto kontrolného orgánu stopercentnej akciovky mesta a poslanec Henrich Burdiga (nezávislý) zas dal návrh na rozšírenie programu o bod, v ktorom sa malo rozhodnúť o odvolaní člena dozornej rady DPMK a nominovaní iného zástupcu poslaneckého zboru.

Oba návrhy poslanci odsúhlasili, ale do prerušenia štvrtkového zasadnutia sa stihol prerokovať len Ihnátov.

Burdiga: Ihnát predviedol nechutné divadlo

„Pán Ihnát mal informáciu o tom, že deň predtým prijala dozorná rada DPMK uznesenie, v ktorom žiada mestské zastupiteľstvo, aby prehodnotilo jeho nomináciu pre opakované absencie a neúčasť na rokovaní tohto orgánu. Na základe toho som pripravil návrh uznesenia na jeho odvolanie. Na mestskom zastupiteľstve pán Ihnát predviedol nechutný výstup, keď obviňoval členov dozornej rady z komplotu atď., no a nakoniec, keď urazil každého, koho mohol, tak sa vzdal, len aby sme ho neodvolali," komentoval Burdiga.

Dozorná rada sa podľa neho zhodla na tom, že Ihnátova práca nebola veľkým prínosom pre DPMK, keďže v nej riešil len svoj záujem ako starosta mestskej časti.

Burdiga si nechal vypracovať výpis jeho účastí na rokovaniach dozornej rady, ktoré označil za chabé, aby sa poslanci rozhodovali na základe faktov, lebo očakával „jemu vlastnú reakciu poslanca Ihnáta“.

„Z ôsmich rokovaní dozornej rady v tomto roku sa zúčastnil dvoch celých a na ďalších dvoch bol zhruba 20 – 30 minút. To bolo neúnosné, lebo my sme tam na to, aby sme pracovali a roboty je tam naozaj dosť. Pán Ihnát je aj starostom a krajským poslancom, má iks funkcií, ktoré evidentne časovo nezvláda, lebo rovnaký problém s jeho účasťou je i na komisiách pri mestskom zastupiteľstve. Žiaľ, pánovi Ihnátovi pojem sebareflexia nič nehovorí, mohol si priznať ako chlap, že nestíha,“ dodal.

Napríklad odchod z jedného dôležitého rokovania dozornej rady odôvodnil Ihnát podľa neho tým, že niečo má a druhý tak, že má rozhovor v rozhlase.

Ihnát: Neviem, či to nebol komplot

Ihnát vysvetľuje svoju neúčasť na rokovaniach dozornej rady tým, že ich zvolávali aj vtedy, keď bol na dovolenke, či mal iné neodkladné povinnosti alebo miestne zastupiteľstvo.