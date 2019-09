Policajti uplácali kolegu. Chceli povolenie viesť služobné autá bez školení a testov

Dostali peňažný trest a podmienku.

23. sep 2019 o 15:59 SITA

BANSKÁ BYSTRICA, KOŠICE. Podmienečné tresty vo výmere pol roka a peňažné tresty päťsto eur za korupciu uložil samosudca na pracovisku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici pre policajtov 37-ročného Františka E. z Košíc a 36-ročného inžiniera Tomáša V. zo Šemše v okrese Košice-okolie.

Obaja spáchali prečin podplácania, pretože od kolegu za úplatok požadovali, aby im vystavil povolenie na vedenie služobných cestných vozidiel bez príslušných školení a testov.

Za alkohol a peniaze

Tomáš V. v júli 2017 poskytol úplatok vo forme fľaše alkoholu referentovi Františkovi H. vo Výcvikovom zariadení vodičov oddelenia autodopravy Ministerstva vnútra SR.

Ten mu mal vystaviť povolenie na vedenie služobných cestných vozidiel bez toho, aby úspešne vykonal testy a riadne absolvoval zdokonaľovací špeciálny výcvik v termíne podľa plánu pre 3. štvrťrok 2017.

František E. s rovnakou požiadavkou prišiel za Františkom H. začiatkom augusta 2017 a dal mu presne nezistený úplatok.

Tresty odňatia slobody uložil sudca obom policajtom s podmienečným odkladom výkonu na 18 mesiacov.

Zároveň im vymeral každému peňažný trest päťsto eur.

V prípade, že by ho nezaplatili, museli by ísť do väzenia na tri mesiace.

Navyše päť rokov majú zákaz činnosti vykonávať zamestnanie, povolanie, postavenie, alebo funkciu orgánu verejnej moci.