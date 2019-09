Riadil srbské železiarne. Trnkov nápad kúpiť U. S. Steel považuje za žart

Podľa Kamarása je to neobhájiteľný návrh a vyvolávanie paniky.

25. sep 2019 o 0:00 Jana Ogurčáková

Košický podnikateľ s oceľou Peter Kamarás viedol viac ako rok srbskú fabriku Železara Smederevo z pozície muža číslo jeden. Práve o prípad srbskej dvojičky košických železiarní sa opiera košický župan Rastislav Trnka (nezávislý), ktorý v pondelok prekvapil ponukou na odkúpenie U. S. Steelu Košice za symbolické euro. Kamarás odpovedal na otázky Korzára.

Čo hovoríte na ponuku župy?

- K tomu návrhu sa vyjadriť nechcem, lebo nie je hoden vyjadrenia.

Porovnanie, o ktoré sa župan opiera, podľa ekonómov neobstojí, pretože košické železiarne nie sú v takom zlom stave, ako boli v tom čase tie srbské.

- Tri roky pred spätným predajom srbskej vláde mala smederevská huta kumulatívnu stratu približne 440 miliónov eur. Košický USS mal za posledné tri roky kumulatívny zisk približne 771 miliónov eur. Bol v zisku ešte v prvom polroku tohto roku. Ako sa to dá porovnávať?

Župan ale hovorí o podobnom vývoji. Jeho návrh priniesol množstvo kritických reakcií od zamestnancov, odborníkov až po členov vlády. Viete si županov krok vysvetliť?

- Absolútne si ho nedokážem vysvetliť. Možno si myslia, že majú investora, ale to nikoho neoprávňuje na takéto správy v médiách. Rokovania by prebiehali len medzi relevantnými stranami. To je manažment USS, vláda SR, odbory a možný investor.

Môže mať teoreticky župa nejaké informácie, ktoré my nemáme a ktoré by tomu dávali zmysel?