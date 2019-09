U. S. Steel o Trnkovi: Je to len politická taktika

Urazení oceliari ostro kritizujú županove závery z neformálneho stretnutia.

24. sep 2019 o 17:11 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Vedenie spoločnosti U. S. Steel Košice v utorok reagovalo, že je mimoriadne znepokojené neprofesionálnymi vyjadreniami predsedu Košického samosprávneho kraja.

Župan Rastislav Trnka (nezávislý) informoval v pondelok o ponuke kraja odkúpiť železiarne za jedno euro.

Nereálna ponuka

„Predstavitelia vedenia spoločnosti akceptovali požiadavku predsedu Košického samosprávneho kraja o stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v piatok 20. 9. 2019 v priestoroch spoločnosti. Počas skoro dvojhodinového stretnutia boli prediskutované témy, týkajúce sa aktuálnej situácie v oceliarskom sektore. Hutnícka fabrika v Košiciach, tak ako každý výrobca oceliarskych výrobkov v EÚ, musí čeliť neférovej konkurencii dovozcov z tretích krajín mimo EÚ, ktoré nie sú zaťažené nákladmi vyplývajúcimi z environmentálnej legislatívy EÚ,“ informovala hovorkyňa spoločnosti Ľubomíra Šoltésová.

Súvisiaci článok Košická župa ponúkla odkúpenie oceliarní od U. S. Steelu. Za jedno euro Čítajte

Zástupcovia manažmentu podľa nej na stretnutí deklarovali, že aj napriek neľahkej situácii na európskom i celosvetovom trhu s oceľou je spoločnosť U. S. Steel Košice aj naďalej schopná plniť kvalitatívne požiadavky svojich zákazníkov, dodávať im výrobky včas a napredovať v rámci svojej stratégie.

„Chceli sme a chceme veriť, že obsah diskusie a informácie, poskytnuté vedením spoločnosti, dostatočne ozrejmili predstaviteľovi kraja a ďalším prítomným aktuálne neférové podmienky na trhu v EÚ. O to viac sme boli prekvapení, keď v závere nášho stretnutia pán predseda Trnka verbálne prezentoval svoju ponuku, ktorá nie je opodstatnená a nie je založená na žiadnom reálnom základe.“

Nie sú na predaj

Vedenie U. S. Steel Košice podľa Šoltésovej deklarovalo, že táto fabrika nie je na predaj.

„O to viac je ťažko pochopiteľné, prečo sa pán predseda Trnka rozhodol komunikovať s médiami o téme, ktorá je absolútne irelevantná. Podľa nášho názoru to bola len politická taktika na pritiahnutie pozornosti v médiách. U. S. Steel Košice preferuje a uprednostňuje transparentný a férový prístup v rokovaniach a diskusiách so všetkými partnermi v oblasti podnikateľských aktivít, ako aj s predstaviteľmi štátu i lokálnych samospráv. Postup pána predsedu Košického samosprávneho kraja hodnotíme ako neférový a urážajúci tak manažment U. S. Steel Košice, ako aj všetkých jeho zamestnancov,“ vysvetľuje Šoltésová.

Oceliari chcú podľa nej uistiť svojich zamestnancov i verejnosť, že U. S. Steel Košice sa bude naďalej zameriavať na svoju podnikateľskú stratégiu, každodenný bezpečný výkon práce, ochranu životného prostredia a na výrobu vysoko kvalitnej ocele.