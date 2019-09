Košičanky museli opustiť Angels arénu. Nemôžu v nej trénovať ani hrať

Mesto hovorí o komplikovaných vlastníckych vzťahoch.

25. sep 2019 o 0:00 Patrik Fotta

KOŠICE. Basketbalistky Young Angels Košice sa opäť dostali do nepríjemnej situácie so svojou halou.

Necelé dva týždne pred začiatkom extraligovej sezóny museli opustiť Angels arénu.

Vedenie mesta tvrdí, že pracuje na tom, aby sa už úvodný domáci zápas (5. októbra s Ružomberkom) mohol odohrať v domovskom stánku košických basketbalistiek.

Ak by sa to nepodarilo, najreálnejšou alternatívou je presun anjelok do športovej haly na Palackého, ktorá si však vyžaduje stavebné úpravy.

V takom prípade by však Košičanky prišli o možnosť usporiadať turnaj v rámci Európskej ženskej basketbalovej ligy (EWBL), ktorý sa má v metropole východu konať 13. – 16. októbra.

Blíži sa extraliga i turnaj v EWBL

Košičanky začali v Angels aréne trénovať v pondelok 16. septembra. Následne absolvovali dva domáce prípravné zápasy proti maďarskému celku Vasas Budapešť.

V súčasnosti sa ale situácia opäť zmenila.

„Žiaľ, momentálne nemôžeme v Angels aréne hrať ani trénovať. Verím, že mesto do prvého súťažného zápasu, ktorý hráme 5. októbra s Ružomberkom a predovšetkým o týždeň nato máme hostiť turnaj EWBL, dá halu do stavu, aby sme v nej hrať mohli,“ povedal pre Korzár generálny manažér Young Angels Košice Daniel Jendrichovský.

Už dávnejšie sa šéf košických basketbalistiek vyjadril, že v prípade nutnosti presťahovania sa pripadajú do úvahy iba haly na Palackého a Bernolákovej.