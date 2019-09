Trnka ako vicestarosta svojho šéfa sklamal, teraz ho zamestnal. Bez konkurzu

Grega vedie Kultúrne centrum Abova.

27. sep 2019 o 0:00 Jaroslav Vrábeľ, Jana Ogurčáková

Bývalý dlhoročný starosta šéfuje Kultúrnemu centru Abova so sídlom v Bidovciach.(Zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

KOŠICE. Kultúrne centrum Abova, ktoré patrí pod košickú župu na čele s jej predsedom Rastislavom Trnkom (nezávislý), má od mája nového šéfa.

Bez konkurzu sa ním stal košický mestský poslanec Ľubomír Grega (OĽANO).

Grega bol do posledných komunálnych volieb 12 rokov starostom Starého Mesta.

Za vicestarostu si v roku 2014 vybral práve, vtedy ešte len poslanca, Trnku.

Trnka ako zástupca pôsobil do decembra 2016, keď vo funkcii predčasne skončil.

Grega mu totiž vtedy vyčítal, že ako mladý človek dôležitý post nezvládol.

Trnka sa ho vzdal, čo zdôvodnil rozdielnymi pohľadmi na riadenie mestskej časti.

Odohralo sa to iba necelý rok pred voľbami župana, ktoré Trnka prekvapujúco vyhral nad favoritom - vtedajším primátorom Košíc Richardom Rašim (Smer).

Vymenené pozície

Grega, ktorý v novembri 2018 prehral staromestské voľby starostu s Igorom Petrovčikom (Spolu), je od mája 2019 zamestnaný na župe, ktorej šéfuje Trnka.

Pre Korzár exstarosta uviedol, že o voľnom mieste manažéra pre kultúrno-osvetovú činnosť so zameraním na Dargovský pamätník sa dozvedel z webu.

Predtým pre denník Plus jeden deň, ktorý o Gregovej novej práci informoval ako prvý, však povedal, že sa „jednoducho informoval na úrade KSK, či neexistuje nejaká možnosť, aby som sa zamestnal u nich v oblasti kultúry".

„Keďže ako absolvent VŠMU a dlhoročný organizátor kultúrno-spoločenských podujatí v rámci kraja som spĺňal požiadavky, uchádzal som sa o spomínané miesto. Prijatý som bol od 6. 5. 2019 na dobu jedného roka,“ vysvetľuje Grega.

Po jednom dni ho povýšili

O deň neskôr už bol poverený aj vedením centra. A to až do ukončenia konkurzného konania na obsadenie funkcie riaditeľa a jeho nástupu do funkcie.

„Dočasné poverenie Ľubomíra Gregu zohľadňovalo najmä jeho predchádzajúce skúsenosti z riadenia, a to najmä z oblasti kultúry,“ argumentuje hovorkyňa košickej župy Anna Terezková.



Konkurz ešte kraj nevypísal.