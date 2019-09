Bezdomovci z Bosákovej: Politici sa tu chodia na Vianoce ukázať

Viceprimátor viní zo stopky pre útulok južanskú samosprávu.

30. sep 2019 o 0:00 Jana Ogurčáková

KOŠICE. Neschválenie prenájmu mestských pozemkov pre Arcidiecéznu charitu považujú klienti útulku na Bosákovej za veľké sklamanie.

Útulok už nespĺňa normy a úrady ho môžu kedykoľvek zavrieť.

Výstavbu nového útulku na Jarmočnej ulici mestskí poslanci definitívne zmietli zo stola.

Proti boli poslanci z Juhu i starosta Jaroslav Hlinka (nezávislý).

„Strašne sme sklamaní. Každému sa môže stať, že tak dopadne. Mali by si to prísť vyskúšať tam bývať a potom by uvideli, neviem, čoho sa tak obávajú,“ povedala klientka útulku na Bosákovej Mária Čižmárová. V zariadení žije s dcérou.

Počas zastupiteľstva sa postavila aj pred poslancov, no odporcovia výstavby nového útulku jej adresovali pokriky.

Píšu prezidentke

„Čo sú to za poslanci, veď keď zatvoria Bosákovú, nemáme kde bývať. K primátorovi pôjdem bývať alebo k pánovi Hlinkovi. Chodíme na brigády, snažíme sa pracovať, kde sa dá. Rozborilovi sme písali asi 30-krát. Napíšem prezidentke, nech príde,“ hovorí Čižmárová so zúfalstvom.

Ďalší klient býva v útulku tri roky, aj on sa prišiel pozrieť na zastupiteľstvo, ktoré rozhodlo, že nový útulok sa nepostaví.

„Prišiel som o byt, tak bývam tam, mne sa na Bosákovej práveže žije dobre, chodíme robiť akékoľvek výpomocné práce, ktoré treba, teraz som bol maľovať.“

Nový útulok na Jarmočnej odmietli poslanci z Juhu, starosta i tisíce obyvateľov v petícii.

Bezdomovcom z Bosákovej prekáža, že v búrlivej diskusii boli často dávaní do jedného vreca s neprispôsobivými obyvateľmi. Vysvetľujú si to tým, že mníšky rozdávajú polievky aj ľuďom z ulice.

Vianočná kapustnica

„Tí potom robia bordel a oni to vzťahujú aj na nás. To je nedobre vyriešené, opitý spia po kriakoch, ľudia to vidia a myslia si, že sme to my z Bosákovej,“ hovorí ďalší klient.

Vravia, že politikov vidia iba na Vianoce, keď im prídu za asistencie médií podávať kapustnicu.

„Nikto sa nepríde na nás cez rok pozrieť. Zato na Vianoce sa chodia najesť, ukázať a nasľubovať. Dajú nám nejaký malý darček a tým sa to končí. Vyjdú von za bránu a je koniec, dobre vyzerajú v médiách.“

Na starostu Hlinku majú ťažké srdce, že ich nepodporil.

Ten reaguje, že keď ho pozvú, príde medzi nich opäť.

„Je pravda, že chodím na Vianoce do Charitného domu na Bosákovej ulici na základe písomného pozvania Arcidiecéznej charity Košice. Nerozdávam len kapustnicu, ale vždy ich podporím vecným, resp. finančným darom. V prípade, že ma na uvedené stretnutie pozvú, rád sa ho opätovne zúčastním.“

Pripomína, že nebol proti výstavbe charitného domu, ale namietal len nevhodnosť lokality Jarmočná, hlavne pre dve nelegálne osady v tesnej blízkosti.

Porazené mesto

V Košiciach žije aktuálne 1 200 bezdomovcov.

Vedenie mesta na svoj návrh nenašlo v pléne podporu ani na tretí pokus. Keď sa malo hlasovať, niektorí poslanci radšej zo sály odišli.